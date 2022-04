Gerücht vor Miami-GP: Haben F1-Rennleiter Corona?

Vor dem ersten Grand Prix von Miami sind die Formel-1-Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas offenbar positiv auf Corona getestet worden. Der Autosport-Weltverband FIA braucht einen Plan B.

Findet das erste GP-Wochenende von Miami (6. bis 8. Mai) ohne die beiden Formel-1-Rennleiter Niels Wittich (Deutschland) und Eduardo Freitas (Portugal) statt? Wie die Kollegen der britischen Sky berichten, seien die beiden Fachleute des Autosport-Weltverbands FIA positiv auf Corona getestet worden.

Seitens FIA wird dazu mitgeteilt, solche Gerüchte seien haltlos und man werde erst dann medizinische Informationen übers eigene Personal preisgeben, wenn das relevant für die Austragung einer Veranstaltung sei.

Also reden wir von der Veranstaltung: In den USA wird bei der Einreise ein negativer Corona-Test verlangt, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Seitens FIA gilt: Das komplette, in der Formel 1 tätige Personal (das gilt auch für Rennställe und Medien) muss geimpft sein. Das war der Grund, wieso Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe seinen Job los ist. Der Doppelbürger (Südafrika/Schweiz) ist vom Impfen nicht überzeugt.

Wittich und Freitas sind Formel-1-Rennleiter, seit Michael Masi seinen Job verloren hat, aufgrund des kontroversen WM-Finales von Abu Dhabi 2021.

Sollten der Deutsche und der Portugiese tatsächlich wegen Corona nicht nach Florida fliegen können, sieht Plan B der FIA so aus: Eine Rückkehr von Masi kommt nicht in Frage. Wahrscheinlicher ist, dass Formel-1-Urgestein Herbie Blash und Colin Haywood einspringen.

Blash, einst Rennmechaniker bei Brabham, war jahrelang rechte Hand des legendären Formel-1-Rennleiters Charlie Whiting. Colin Haywood arbeitete ebenfalls im Team des Anfang 2019 verstorbenen Whiting, der ruhige Schotte ist seit mehr als 18 Jahren für die FIA tätig.



Denkbar ist auch der Einsatz von Scott Elkins, der US-Amerikaner ist stellvertretender F1-Rennleiter und hat in der Formel E seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt.





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1