Daniel Ricciardo: «Ich habe jede Sekunde gehasst» 30.04.2022 - 15:01 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Daniel Ricciardo sagt über seine Entschuldigung an Carlos Sainz: «Nicht jeder würde das tun»

McLaren-Star Daniel Ricciardo erlebte in Imola ein Rennen zum Vergessen. Bereits in der ersten Runde krachte er in Carlos Sainz’ Ferrari. Dafür entschuldigte er sich nach dem Rennen, was ihm wichtig war, wie er betont.