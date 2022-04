Alex Albon: Keine Vorwürfe an Lewis Hamilton

In seiner Zeit als Red Bull Racing-Fahrer war Alex Albon gleich zweimal auf aussichtsreicher Position unterwegs, als er mit Lewis Hamilton kollidierte. Rückblickend wirft er ihm das aber nicht vor.

Alex Albon hatte in seinen 26 Rennen, die er für das Red Bull Racing-Team bestritt, gleich zwei unliebsame Treffen mit Mercedes-Star Lewis Hamilton. 2019 war er in Interlagos auf Podestkurs, als er mit dem siebenfachen Weltmeister zusammengeriet. Albon musste sich daraufhin mit dem 14. Platz begnügen, für den es keine Punkte gab.

Im darauffolgenden Jahr wollte er beim ersten Spielberg-Lauf an Hamilton vorbeiziehen, um sich den zweiten Platz zu sichern. Das Duo kam sich erneut in die Quere und Albon drehte sich ins Aus. Hamilton kassierte dafür eine 5-sec-Zeitstrafe. Gleich nach dem Crash machte der damalige Red Bull Racing-Pilot seinem Ärger über Funk Luft und erklärte: «Dieser Kerl ist so ein schlechter Verlierer!»

Zwei Jahre später ist von dieser Wut nichts mehr übrig. Albon macht Hamilton keine Vorwürfe, obwohl die verpassten Podestchancen sicherlich dazu beigetragen haben, dass er sein Red Bull Racing-Cockpit nach der Saison 2020 räumen musste. «Ich würde Lewis nie und nimmer die Schuld dafür geben», beteuert der heutige Williams-Pilot im «Beyond The Grid»-Podcast.

«Er hat sich entschuldigt und wenn ich ganz ehrlich bin, dann denke ich, dass ich in Brasilien 2019 auch hätte dazu beitragen können, den Unfall zu vermeiden. Die Schuld bei diesen Unfällen liegt selten gänzlich bei einem Fahrer», betont Albon rückblickend, und erklärt lachend: «Der Österreich-Crash war allerdings seine Schuld.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1