Sergio Pérez: «Müssen in dieser Saison angreifen»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez ist sich sicher, dass seine Mannschaft noch lange konkurrenzfähig sein wird. Gleichzeitig warnt er: «Wir müssen noch viele Probleme lösen.»

Das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez musste in diesem Jahr schon mehrere bittere Pillen schlucken, dennoch ist nach den ersten vier Rennen der Saison klar: Die Mannschaft aus Milton Keynes hat die neuen Regeln genutzt, um ein konkurrenzfähiges Auto auf die Räder zu stellen.

Das spiegelt sich auch in den WM-Tabellen. In der Team-Wertung belegt Red Bull Racing nach dem starken Auftritt in Italien den zweiten Platz hinter Ferrari. In der Fahrer-Wertung sind Verstappen und Pérez die ersten Verfolger von WM-Leader Charles Leclerc, dessen Vorsprung nach dem Fehler im Imola-GP auf 27 Zähler geschrumpft ist.

In einem Interview mit Luis Manuel López für «Foxsports.com.mx» betont Pérez denn auch: «Wir haben immer noch viele Probleme zu lösen, aber das Wichtigste ist, dass wir konkurrenzfähig sind und die besten Voraussetzungen haben, das unter den neuen Regeln auch in den nächsten Jahren zu bleiben.»

«Wir sollten sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung vorne liegen», ist sich der 32-Jährige aus Guadalajara sicher. «Es war ein schwieriger Saisonstart, aber das Team hat hart gearbeitet, um mit Ferrari mithalten zu können und wir haben auch einige Punkte aufholen können», erklärt er.

«Wir müssen in dieser Saison angreifen, denn wir befinden uns im Spitzenkampf. Das Imola-Wochenende war wichtig, und man hätte schnell einen Fehler machen können, wie man bei anderen Fahrern sehen konnte», fügt er mit Blick auf Leclerc an, der im Rennen einen kostspieligen Dreher hingelegt und dadurch einige Punkte verloren hatte.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1