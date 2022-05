Miami-GP im Fernsehen: Neue Strecke bietet Chancen

In Miami werden die Formel-1-Stars und ihre Teams eine GP-Premiere austragen. Das lässt die WM-Teilnehmer auf grossartige Chancen hoffen. Die TV-Sendezeiten zum fünften WM-Wochenende des Jahres gibt’s hier.

Das Formel-1-Fahrerlager freut sich kollektiv auf das GP-Wochenende in Miami, das eine Premiere darstellt. Da noch kein Team auf der Rennstrecke in der US-Metropole unterwegs war, hoffen alle darauf, von der Unerfahrenheit der Gegner zu profitieren. McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist sich etwa sicher: «Eine neue Strecke eröffnet immer grossartige Möglichkeiten.»

«Die Strecke sieht aufregend aus. Es ist zwar eine temporäre Strecke, aber sie wirkt wie ein permanenter Rundkurs, der kleine Unebenheiten umfasst und eine schnelle Piste ist. Es gibt einige gute Überholmöglichkeiten, die durch die neue Fahrzeuggeneration noch verbessert werden», sagt der Deutsche über die Bahn am Hard Rock-Stadion.

«Es ist auch immer eine Herausforderung, auf neuen Pisten zu fahren, weil man keine Daten hat. Wir freuen uns darauf, dort auszurücken und die entsprechenden Eindrücke zu sammeln», weiss der 46-jährige Ingenieur.

Seidl ist sich sicher: «Es ist schön, dass die Formel 1 nun Teil des umfangreichen sportlichen Erbes der Stadt wird. An solchen Orten zu fahren, kann unserem Sport nur gut tun. Es ist super, dass wir damit noch mehr Fans erreichen können.»

Die Action in Miami können Formel-1-Fans im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Wer sich die Sessions, die wegen der Zeitverschiebung erst spät über die Bühne gehen, im Fernsehen anschauen will, findet hier die entsprechenden Sendezeiten.

Grand Prix von Miami im Fernsehen

