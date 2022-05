Mario Andretti bestätigt: Neues GP-Team kommt 2024

Die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti (82) bestätigt: Wenn alles klappt, dann erleben wir den Rennstall seines Sohnes Michael Andretti ab 2024 in der Königsklasse. Partner wird Renault.

Formel-1-Weltmeister Mario Andretti und sein Sohn Michael gehören zu den zahlreichen Vertretern der US-amerikanischen Rennszene, die im Fahrerlager des Miami International Autodrome anzutreffen sind. Vor einigen Monaten sind die Pläne von Michael gescheitert, den Alfa Romeo-Rennstall zu übernehmen, aber Michael hat seinen Traum nie aufgegeben, in die Formel 1 zurückzukommen, dieses Mal nicht als Fahrer wie 1993 bei McLaren, sondern als Teamchef.

Sein Vater, Rennlegende Mario Andretti, bestätigt: «Wenn alles klappt, dann werden wir 2024 in der Formel 1 sein. Wir haben einen Motorpartner (Renault, die Red.), wir haben die erforderlichen Finanzen, wir haben ganz sicher das Know-how. Aber wir müssen alles auf die Reihe bekommen, um gemäss Anforderungen der FIA einsteigen zu können.» So muss Andretti beispielsweise beim Autosport-Weltverband eine Bankgarantie in der Höhe von 200 Millionen US-Dollar hinterlegen – Voraussetzung für den Einstieg.

Wen sieht Andretti als den nächsten US-amerikanischen GP-Piloten: «Am ehesten Colton Herta. Ich erkenne in ihm diesen tiefen Hunger, sich durchzusetzen, auch in der Formel 1.»

Im August dieses Jahres will Michael Andretti mit dem Bau eines F1-Werks in Indianapolis beginnen, auf dem Gelände seines heutigen Teams. Michael sagt: «Wir haben gute Gespräche mit der FIA, und es ist schön zu sehen, dass FIA-Chef Ben Sulayem von unseren Plänen angetan ist. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber da passieren einige sehr positive Dinge.»



Andretti Autosport (2002 gegründet) wäre das erste neue Formel-1-Team seit dem Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas 2016.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Andretti in der Formel 1, das wäre eine fabelhafte Sache für den Sport. Aber mindestens so wichtig ist es, dass wir einen erfolgreichen Piloten aus den USA am Start haben. Einen möglichen Kandidaten haben wir selber in unserem Nachwuchsprogramm, den 17-jährigen Jak Crawford.»





2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637