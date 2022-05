Carlos Sainz nach Crash: «Die ungünstigste Stelle»

Ferrari-Pechvogel Carlos Sainz bescherte seiner Mannschaft auch in Miami viel Arbeit. Der Spanier krachte nach 18 Minuten in die Streckenbegrenzung. Hinterher gestand er: «Das Auto überrascht mich immer noch.»

Carlos Sainz setzte seine Crash-Serie in Miami fort: Nachdem der Rennfahrer aus Madrid im ersten Training die sechstschnellste Runde gedreht hatte, setzte er seinen roten GP-Renner 18 Minuten nach dem Start der zweiten Session in die Streckenbegrenzung. Er sauste etwas zu schnell aus der Kurve 13, verlor die Kontrolle über ein Heck und prallte vor der 14. Kehre rückwärts in die Mauer.

Hinterher machte sich der Ferrari-Pilot, der schon in Melbourne und in Imola für Schrott gesorgt hatte, Mut: «Das Tempo ist immer noch da und ich war ziemlich schnell.» Gleichzeitig räumte er ein: «Aber es ist natürlich enttäuschend, denn so will man nicht in ein Rennwochenende starten. Ich habe der Mannschaft erneut viel Arbeit beschert und werde sicherlich noch mit ihnen darüber reden.»

Und Sainz seufzte: «Ich erwischte die ungünstigste Stelle für einen Crash, denn ich prallte auf den nackten Beton. Obwohl ich nicht so schnell war, fühlte es sich hart an und das Auto wurde auch beschädigt. Aber das Tempo ist stark und das Auto funktioniert auf dieser Piste auch gut, wir konzentrieren uns also aufs Positive.»

Der 27-Jährige betonte auch: «Ich bin der Erste, der nicht glücklich ist mit diesen Unfällen und ich bin auch der Erste, der das Ganze analysiert und seine Schlüsse daraus zieht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Crash-Serie erlebe, ich weiss also, wie ich mich aus diesem Tief befreien kann. Das Auto überrascht mich immer noch, und es gibt einige Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Aber sobald ich das geschafft habe, kann ich auch auf jeder Runde schnell sein.»

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637