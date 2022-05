Miami-GP im Fernsehen: Starker Auftritt von Mercedes?

Am Trainingsfreitag in Miami durfte sich Mercedes-Pilot George Russell über die Tagesbestzeit freuen. WM-Leader Charles Leclerc rechnet mit einem starken Auftritt der Silberpfeile.

George Russell hatte es vor dem Start des Miami-Wochenendes angekündigt: Das Mercedes-Team werde die freien Trainings nutzen, um einige Neuerungen auszuprobieren. Und das taten der junge Brite und sein Stallgefährte Lewis Hamilton auch. Während Russell im ersten Training bis auf 71 Tausendstel auf die Bestzeit von WM-Leader Charles Leclerc herankommen konnte und im zweiten Training die Tagesbestzeit in den Asphalt brannte, belegte sein Landsmann im zweiten Silberpfeil die Plätze 8 und 4.

Leclerc betonte nach dem Ende der zweiten Trainingsstunde: «Die grosse Überraschung ist derzeit Mercedes, sie haben auch mit viel Sprit an Bord eine gute Figur gemacht.» Im Lager der Sternmarke bleibt man aber vorsichtig. Der siebenfache Champion Hamilton mahnte: «Keiner soll sich etwas vormachen, das ist nur ein Training. Die Gegner haben doch noch gar nicht gezeigt, was sie draufhaben.»

Und Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fasste zusammen: «Das war ein anstrengender, aber ermutigender Tag. Die roten Flaggen haben unser Programm unterbrochen, dennoch konnten wir den Grossteil unseres Programms absolvieren. Wir probierten ein paar Aero-Updates aus, die Ergebnisse müssen wir noch auswerten, aber alles in allem haben wir offenbar einige Fortschritte erzielt.»

«Was die Abstimmung betrifft, so haben wir im Laufe des Tages einige Vergleiche zwischen den Autos angestellt, und die ersten Ergebnisse sehen interessant aus. Es gibt viel, was wir an der Fahrzeug-Balance verbessern können. Auch die Überhitzung der Reifen ist ein Problem, und die Sessions in der Mitte des Tages sind sehr heiss, so dass es eine Herausforderung ist, die Temperaturen der Hinterreifen unter Kontrolle zu halten. Auf diese Bereiche werden wir uns am meisten konzentrieren, um uns zu verbessern. Es gibt auch noch einiges zu tun, um die Balance auf einer Runde sowie das Fahrverhalten zu verbessern», kündigte der Engländer an.

Wer live mitansehen will, ob die Sternfahrer auf dem neuen Strassenkurs von Miami die Pole holen, kann das Geschehen im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com oder vor dem Fernseher mitverfolgen. Alle TV-Zeiten gibt's hier.

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637