Sergio Pérez: «Wir alle sitzen im gleichen Boot»

Sergio Pérez bezeichnete die Grip-Verhältnisse in Miami als enttäuschend

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez war enttäuscht über die Grip-Verhältnisse in Miami. Der Mexikaner, der den Tag als Drittschnellster beendete, sprach nach getaner Arbeit auch über den starken Auftritt von Mercedes.

Während Formel-1-Champion Max Verstappen erneut mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, erlebte Sergio Pérez einen ermutigenden Auftakt ins Miami-Wochenende. Der Red Bull Racing-Pilot landete im ersten Training auf dem vierten Platz der Zeitenliste, in der zweiten Stunde drehte er dann die drittschnellste Rundenzeit des Tages.

Trotzdem wirkte der Mexikaner nicht ganz happy, als er vor die TV-Kameras trat. «Es war grösstenteils eine chaotische zweite Session, ich konnte nur eine schnelle Runde auf der Medium-Mischung und zwei Umläufe auf den weichen Reifen drehen. Und als wir mit viel Sprit an Bord unterwegs waren, konnten wir wegen der roten Flaggen, die viel Zeit gekostet haben, nicht viel unternehmen.»

Pérez ärgerte sich nicht nur über die Unterbrechungen, er kritisierte nach 41 Runden die Pistenverhältnisse: «Es ist ziemlich enttäuschend, dass wir neben der Ideallinie keinen Grip haben, denn das wird sich sicherlich auch aufs Renngeschehen auswirken.»

«Aber ich denke, es wird ein interessantes Rennen, denn wir alle sitzen im gleichen Boot, was die Informationen über das Auto mit vollem Tank angeht. Im Grunde müssen wir blind ins Rennen gehen, denn wir wissen alle nicht, wo wir im Renntrimm genau stehen», ergänzte der 32-Jährige aus Guadalajara.

Dass die Mercedes-Rivalen einen guten Auftritt zeigten, freut Pérez: «Sie waren an einigen Orten schon schnell und es war klar, dass nicht so viel fehlt, um wieder bei der Musik zu sein. Es ist gut, dass sie nun vorne mitkämpfen und ich hoffe, dass wir ein gutes Rennen mit einem weiteren Team an der Spitze zeigen können.»

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637