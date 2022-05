Miami-GP im Fernsehen: Rätselraten bei den Teams

Nachdem der Trainingsfreitag in Miami durch rote Flaggen verkürzt worden war, starten die Formel-1-Teams mit vielen Fragezeichen in den fünften Saisonlauf. Wer nichts verpassen will, findet hier alle TV-Sendezeiten.

Das Qualifying in Miami bewies, was das dritte freie Training zuvor vermuten liess: Mercedes konnte im Kampf um die Pole nicht mitreden, obwohl die Silberpfeile am Freitag noch eine gute Figur gemacht hatten. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärte nach dem Abschlusstraining, das Lewis Hamilton als Sechster und sein Teamkollege George Russell auf Position 12 abgeschlossen hatten: «Nachdem es gestern noch so schien, als ob es berechtigten Grund zum Optimismus gab, erlebten wir heute schwierige Sessions.»

«Aus irgendeinem Grund fehlte uns den ganzen Tag über der Grip an der Hinterachse, und das machte das Auto für die Fahrer unberechenbar. Wir hatten vor dem Qualifying einige Änderungen vorgenommen, um sowohl die Balance als auch das Hüpfen auf den Geraden zu verbessern, aber es war immer noch ein Problem, und sobald das Heck zu rutschen begann, kam es zum Überhitzen», schilderte der Brite.

Einziger Trost: Wegen der Unterbrechungen am Trainingsfreitag haben alle Teams nur wenige Daten mit viel Sprit an Bord sammeln können. «Wir müssen aus den Startplätzen 6 und 12 das Beste herausholen», weiss Shovlin, der betont: «Wir haben nur sehr wenige Longrun-Daten gesammelt, aber das geht allen Teams so.»

«Sollte es so heiss wie im Qualifying werden, dann wird sich alles um den Abbau und das Überhitzen der Reifen drehen. Das kann uns Chancen eröffnen, aber letztlich wird es auf das Renntempo ankommen und auch darauf, wie gut das Überholen möglich sein wird», weiss der 48-Jährige.

Grand Prix von Miami im Fernsehen

Sonntag, 8. Mai

11.30 Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

14.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.20 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

19.00 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Miami-GP

20.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

20.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 Grosser Preis von Miami

23.10 ServusTV – Analyse

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.40 ORF1 – Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

00.30 ORF1 – Miami-GP Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

01.00 Sky Sport F1 – Miami-GP Wiederholung

03.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit