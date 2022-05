George Russell (Mercedes): «Das macht keinen Sinn»

Mercedes-Pilot George Russell schaffte es im Qualifying in Miami nicht über den zwölften Platz hinaus, nachdem er Tags zuvor noch die Tagesbestzeit aufgestellt hatte. Das wirft Fragen auf.

George Russell erlebte in Miami eine herbe Enttäuschung: Nachdem er am Freitag mit der Tagesbestzeit einen ermutigenden Start ins fünfte Rennwochenende des Jahres hingelegt hatte, musste er sich im Qualifying mit dem zwölften Platz begnügen. Knapp eine Sekunde fehlte ihm auf die Q2-Bestzeit des späteren Polesetters Charles Leclerc, und auch von seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton trennten mehr als dreieinhalb Zehntel.

So durfte der siebenfache Weltmeister als Q2-Siebter in den Kampf um die Top-10-Startplätze steigen, und er nutzte die Chance, um sich den sechsten Startplatz zu sichern. Russell musste hingegen mit dem zwölften Platz Vorlieb nehmen. Und er erklärte sichtlich enttäuscht: «Es ist sicherlich eine Überraschung, dass wir uns heute so schwer getan haben. Aber nachdem ich das Auto am Samstagmorgen gefahren bin und erlebte, wie es sich anfühlte, war es dann keine Überraschung mehr.»

«Es fühlte sich ganz anders an als am Freitag und das Hüpfen auf den Geraden war viel stärker, deshalb konnte ich in den Kurven nicht attackieren. Das ist natürlich jammerschade, schliesslich haben wir am Freitag gezeigt, dass unser Fahrzeug über Potenzial verfügt. Aber dieses ist uns am Samstag ganz abhanden gekommen, und das macht keinen Sinn. Denn wir dachten, dass wir bei der Abstimmung des Autos fürs Qualifying ziemlich konservativ vorgegangen sind», seufzte der junge Brite.

«Um ehrlich zu sein, sind wir etwas verwirrt, denn meine schnellste Qualifying-Runde war langsamer als meine beste Runde im zweiten Training», gestand Russell, und erklärte mit Blick aufs anstehende Rennen achselzuckend: «Ich weiss wirklich nicht, wie es im Rennen sein wird. Am Freitag sah es noch so aus, als würde ich um die Pole mitkämpfen können, und am Samstag fuhr ich mit dem zwölften Platz das bisher schlechteste Qualifying-Ergebnis in diesem Jahr ein. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass ich es nicht ins Q3 geschafft habe. Denn für dieses hatte ich noch zwei Reifensätze zur Verfügung.»

Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit (Crash im 3. Training)