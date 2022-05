Ferrari-Stars in Miami: Keine Stallorder nötig

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz müssen sich in Miami gegen die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez verteidigen. Trotzdem verzichtet die Scuderia auf eine Stallorder.

Die erste Startreihe gehört in Miami Charles Leclerc und Carlos Sainz. Das Ferrari-Duo startet somit mit den besten Voraussetzungen für einen Sieg ins fünfte Saisonrennen. Doch hinter den beiden roten Rennern werden sich die Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez aufreihen. Beide lauern auf eine Chance, an den Rennern aus Maranello vorbeizukommen.

Das weiss auch Ferrari-Sportchef Laurent Mekies. Er will dennoch keine Stallorder einsetzen, um die Zusammenarbeit seiner Schützlinge zu erzwingen. Das sei auch gar nicht nötig, betonte der Franzose im «Sky Sports F1»-Interview: «Wir arbeiten immer als Team zusammen, aber das bedeutet nicht, dass es eine Stallorder geben wird.»

«Wir alle haben uns grundsätzlich darauf geeinigt, als Team zusammenzuarbeiten, um so viele Punkte wie möglich zu holen. Wenn du das machst, dann sind keine Anweisungen während des Rennens nötig», weiss der Ingenieur. «Das passiert sowieso sehr selten, nur etwa drei bis vier Mal pro Saison.»

«Allerdings erwarten wir schon, dass es im Kampf gegen Red Bull Racing auch um die richtige Strategie gehen wird, und genau darauf werden wir uns konzentrieren», verriet Mekies, der noch mehr Schwierigkeiten als den Gegenwind der Kontrahenten erwartet: «Wir werden erstmals im Renntrimm bei Streckentemperaturen um die 50 Grad Celsius unterwegs sein. Das hatten wir in der bisherigen Saison eigentlich nie, solche Bedingungen hatten wir höchstens bei einem freien Training am Nachmittag oder während der Testfahrten in Bahrain. Das ist also für alle etwas Neues, und es wird sicher entscheidend sein, wie gut wir damit umgehen können.»

Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit (Crash im 3. Training)