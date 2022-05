Lauda zu Schmuck-Streit: «FIA gibt die Regeln vor»

ServusTV-Experte Mathias Lauda und Motorrad-Ikone Heinz Kinigadner diskutierten in der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» über den Schmuck- und Wäsche-Zoff in der Formel 1.

Auch der Zoff um den Körperschmuck bei Formel-1-Superstar Lewis Hamilton (Mercedes) war in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» am Montag in Salzburg ein Thema.

Seit Wochen pochen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA darauf, dass im Rennwagen kein Schmuck getragen werden darf, aus Trotz tauchte Lewis Hamilton zur Medienkonferenz in Miami über und über mit Bling-Bling behangen auf, von drei Uhren ganz zu schweigen.

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel zog die ganze Kontroverse auf seine eigene Art und Weise durch den Kakao – er spazierte in Unterhose über dem Overall durchs Fahrerlager.

Auf die Frage, ob er nun für Monaco den Nasenschmuck entfernen lasse, sagt Hamilton: «Nein. Ich bekomme da eine Sondergenehmigung. Eheringe sind übrigens auch erlaubt.» Ob diese Debatte uns noch in Monte Carlo beschäftigen wird? Lewis Hamilton meint: «Auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal trage ich dann vier Uhren.»

Lauda meinte zu dem ganzen Zoff pragmatisch: «Man kann ja den Schmuck direkt nach dem Rennen wieder anziehen. Die FIA gibt die Regeln vor, die müssen überall gleich sein, es gibt ja tausend Rennserien.»

Lauda erinnert sich: «Es kamen einst HANS und HALO als neue Systeme dazu, da haben sich auch alle beschwert am Anfang. Bei den Unfällen war es dann aber gut, dass es da war.»

Österreichs Motorrad-Ikone Heinz Kinigadner meinte zur Schmuck-Diskussion: «Mit einer Kette kann man sich bei den Motorrädern sehr schwer verletzen. Wenn man im Auto bei einem Feuerunfall metallische Gegenstände am Körper hat, dann brennt sich das ganz schön rein. Regeln sind grundsätzlich da, um sie einzuhalten.»

Zur Unterwäsche-Protest-Aktion von Sebastian Vettel meinte Lauda: «Die Unterwäsche muss halt feuerfest sein. Ich war ja auch Rennfahrer. Da hat man dann die normale Unterhose unterhalb angelassen und die feuerfeste drübergezogen. Manche brauchen das für das Fahrgefühl.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2