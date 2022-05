Steiner zu Schumacher-Crash: «Ziehen unsere Lehren»

Haas-Teamchef Günther Steiner musste im Heimspiel seines Teams gleich zwei bittere Pillen schlucken. Sowohl Mick Schumacher als auch Kevin Magnussen erlebten ein enttäuschendes Rennen.

Obwohl die Ausgangslage für Mick Schumacher in Miami mit dem 15. Startplatz nicht die aussichtsreichste war, durfte sich der Deutsche Hoffnungen auf seine ersten WM-Punkte machen. Doch eine Kollision mit Landsmann und Mentor Sebastian Vettel in der ersten Kurve machte diese wieder zunichte.

Schumacher, der zuvor auf der neunten Position lag, musste sich danach an die Box begeben, um eine neue Fahrzeugnase zu holen. Er kreuzte die Ziellinie als Fünfzehnter. Sein Teamkollege Kevin Magnussen hatte noch mehr Pech. Er kollidierte mit Vettels Aston Martin-Stallgefährten Lance Stroll in der zweiten Kurve und musste seinen Haas-Renner in der letzten Runde an der Box abstellen.

Dass der Däne noch auf Platz 16 gewertet wurde, war ein schwacher Trost für Teamchef Günther Steiner. «Das war ganz klar nicht das Rennen, das wir uns erhofft haben, vor allem, weil das eines unserer Heimrennen ist», seufzte er. «Beide Fahrer haben bewiesen, dass unser Auto schnell war, doch leider hatten wir einmal mehr Pech.»

«Es ist enttäuschend, wenn es so aussieht, als würde man in die Punkte fahren und es dann nicht klappt. Micks Zusammenstoss mit Sebastian hat leider dafür gesorgt. Dann musste Kevin sein Auto am Ende mit einem Schaden abstellen, den er zuvor erlitten hatte, als er darum kämpfte, wieder in die Top-10 zu gelangen», fügte der Südtiroler an. «Wir ziehen aus solchen Rennen unsere Lehren, und nutzen diese, um uns weiter zu verbessern», versprach der 57-Jährige.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 3