Mika Häkkinen: «Red Bull Racing ist schneller»

GP-Veteran Mika Häkkinen analysiert nach dem Rennen in Miami das Kräfteverhältnis an der Spitze des Formel-1-Feldes. Für Champion Max Verstappen gibt es viele nette Worte vom Finnen.

Auf dem Podest waren die Ferrari-Fahrer zwar in der Überzahl, den Sieg im fünften Formel-1-Rennen der Saison in Miami sicherte sich aber Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der die Ziellinie vor Charles Leclerc und Carlos Sainz kreuzte. Sein Teamkollege Sergio Pérez wurde Vierter, obwohl er durch ein Sensor-Problem eingebremst wurde.

Für den früheren GP-Star Mika Häkkinen steht fest: Der Rennstall aus Milton Keynes hat das schnellere Paket. In seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet» schreibt er: «Das war ein weiterer wichtiger Sieg für Max, und wenn man bedenkt, dass er in dieser Saison jedes Rennen gewonnen hat, das er auch beenden konnte, dann können wir sagen, dass Red Bull Racing definitiv schneller ist als Ferrari».

«Max' Rennen war sehr stark. Er hatte einen guten Start, so konnte er den zweiten Platz von Carlos Sainz zu übernehmen, und sein Überholmanöver gegen Charles Leclerc in Runde 9 war perfekt ausgeführt», lobt der zweifach Weltmeister aus Finnland.

Der 53-jährige GP-Veteran betont aber auch: «Der Red Bull Racing-Renner hat gegenüber dem Ferrari einen Tempo-Vorteil, deshalb konnte Charles auch mit dem Flachstellen des Flügels nicht an Max vorbeikommen. Nach der späten Safety-Car-Phase, die durch den Unfall von Lando Norris und Pierre Gasly ausgelöst wurde, hat Charles alles gegeben, um ranzukommen und ihn zu überholen, aber Max war in der Lage, sich zu verteidigen und wegzuziehen. Er hatte alles unter Kontrolle.»

«Ferrari plant einige Upgrades an ihrem Auto, und Charles und Carlos werden diese Entwicklungen wirklich brauchen, um viel mehr Leistung zu haben, denn Red Bull Racing sieht sehr stark aus. Die Zuverlässigkeit scheint die einzige Schwachstelle des Teams zu sein. Max hatte zum Beispiel am Freitag ein kostspieliges Problem. Aber wenn sie die Standfestigkeit in den Griff bekommen, wird es für Ferrari schwierig werden», warnt der 20-fache GP-Sieger.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3