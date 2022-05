Fernando Alonso (Alpine): Viel Frust spürbar

Auf Fernando Alonsos Seite der Alpine-Box war schon vor dem fünften Saisonlauf viel Frust spürbar, wie CEO Laurent Rossi in Miami betonte. Das Rennen dürfte diesen noch vergrössert haben.

Obwohl Fernando Alonso in diesem Jahr gemäss Eigenaussage den besten Saisonstart seit 2012 erlebt, belegt er nach den ersten fünf Kräftemessen der Königsklasse nur den 16. WM-Zwischenrang. Der zweifache Weltmeister hat nur zwei Punkte auf dem Konto – und damit 22 weniger als sein Teamkollege Esteban Ocon.

Auch in Miami konnte der 32-fache GP-Sieger nicht punkten – das gelang ihm in der bisherigen Saison nur beim WM-Auftakt in Bahrain. Statt der erhofften Zähler kassierte er zwei 5-sec-Strafen, die ihn auf den elften Platz und damit aus den Top-10-Plätzen rutschen liessen. Schon zuvor war der Frust gross, wie Alpine-CEO Laurent Rossi einräumte.

Der Franzose erklärte auf die Frage, ob auf Alonsos Seite der Box viel Frust zu spüren sei: «Oh ja, sicherlich. Wir sind genauso frustriert wie er selbst, ich bin auch frustriert. Er hat nur zwei Punkte auf dem Konto. Wenn man die Leute fragt, dann denken sie wahrscheinlich, dass er den vierten Platz in der WM-Tabelle belegt, weil er eigentlich immer vorne dabei war.»

«Aber er hatte wirklich viel Pech. Fast alle Probleme, die wir auf der Strecke bekundet haben, ereigneten sich an seinem Auto», ergänzte Rossi, der beteuerte: «Wir arbeiten hart weiter, um einen Weg zu finden, die vernünftige Qualifying-Leistung in eine gute Rennperformance umzumünzen. Das haben wir in den ersten Rennen noch nicht geschafft.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3