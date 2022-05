Kevin Magnussen: «Das härteste Rennen meines Lebens»

Kevin Magnussen erlebte in Miami ein enttäuschendes Rennen

Kevin Magnussen lieferte sich in Miami einige beachtliche Duelle, darunter auch einen Zweikampf mit seinem Teamkollegen Mick Schumacher. Dieses verlief ohne Zwischenfälle, doch dann kollidierte er mit Lance Stroll.

Der Miami-GP brachte Kevin Magnussen kein Glück. Der Formel-1-Rückkehrer aus dem Haas-Team musste auf US-Boden seinen zweiten Nuller in dieser Saison hinnehmen. Dabei war er zwischenzeitlich auf Punktekurs unterwegs. Denn nach einem starken Start von Startplatz 16 konnte er mehrere Positionen nach vorne rücken.

Nach seinem Stopp in der 13. Runde und einigen starken Duellen nutzte der Däne die Safety-Car-Phase, die Lando Norris und Pierre Gasly mit ihrem Crash ausgelöst hatten, um sich einen frischen Satz Medium-Reifen zu holen. Dadurch fiel er aus den Punkterängen auf Position 13 zurück.

Eine Kollision mit Lance Stroll in der zweiten Kurve und eine 5-Sekunden-Strafe sorgten dafür, dass Magnussen schliesslich als Sechzehnter über die Ziellinie kam. Hinterher gestand der sichtlich enttäuschte 29-Jährige, der seinen Haas-Renner kurz vor dem Fallen der Zielflagge an der Box abstellen musste: «Das war das härteste Rennen meines Lebens, es war einfach unglaublich heiss.»

«Den letzten Stint musste ich mit einem Schaden am Frontflügel schaffen, doch selbst damit hatte ich noch die Aussicht auf den letzten Punkterang. Ich holte auf Fernando Alonso auf, der eine Zeitstrafe kassiert hatte. Doch es ist, wie es ist – wir liessen nichts unversucht, aber wir haben keine Punkte geholt. Nun konzentrieren wir uns auf den nächsten GP in Barcelona», fügte der aktuelle WM-Zehnte an.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3