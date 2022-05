Martin Brundle über Mercedes: «Besorgniserregend»

George Russell und Lewis Hamilton landeten in Miami auf den Plätzen 5 und 6. Dennoch ist sich GP-Veteran Martin Brundle sicher: So besorgniserregend lief in diesem Jahr noch kein Rennwochenende für Mercedes ab.

Auf dem Papier sieht das Miami-Ergebnis von Mercedes gar nicht schlecht aus: George Russell eroberte den fünften Platz, sein Teamkollege Lewis Hamilton kam gleich hinter ihm als Sechster über die Ziellinie. Die Silberpfeile waren die drittstärkste Kraft im fünften Saisonlauf, doch eigentlich hatte man mit mehr Chancen gegen die Spitzenreiter Red Bull Racing und Ferrari gerechnet, denn am Freitag hatte Russell noch die Tagesbestzeit aufgestellt.

Die starke Form beim Auftakt war Tags darauf verflogen und das grosse Rätselraten begann. Und genau deshalb denkt der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Martin Brundle, dass die Sternmarke in den USA das bisher besorgniserregendste Kräftemessen erlebte. «Mercedes war wieder einmal das drittbeste Team, aber ich denke, es war in vielerlei Hinsicht das besorgniserregendste Wochenende für sie, denn Russell war am Freitag der Schnellste und kämpfte danach mit dem Tempo. Und das Team wusste einfach nicht, warum das so war», schreibt er.

«Man hat schon frühere Autos als Diven bezeichnet, aber der aktuelle Silberpfeil ist einfach ein Rätsel mit einem sehr schmalen Arbeitsfenster. Irgendwo da drin steckt ein gutes Auto, aber es ist sehr gut versteckt», analysiert der Brite, der mit Blick auf den Rennverlauf sagt: «Es ist leicht gesagt, dass Russell mit dem Safety-Car Glück hatte, aber er musste auch von Anfang an mit den harten Reifen klarkommen, einen kühlen Kopf bewahren und seinen Speed auf lange Sicht aufbauen.»

«Er musste dann entscheiden, ob er einen Stopp einlegen oder auf eine Safety-Car-Phase hoffen wollte. Manchmal ist man seines eigenen Glückes Schmied», lobte Brundle den jungen Briten, der aktuell den vierten WM-Rang belegt. Und zu Hamiltons Leistung sagt er: «Lewis hatte wieder kein Glück mit dem Safety-Car, und auf seiner Seite der Box herrschte eher Unentschlossenheit als die sonst so meisterhafte Strategie, an die wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben.»

«Es ist eine schwierige Zeit, und der eifrige George, der den grössten Teil seiner Karriere noch vor sich hat, kommt besser mit der Situation zurecht als Lewis, wenn man den Funksprüchen glaubt. Wenn das Auto Ferrari und Red Bull Racing ebenbürtig wäre, könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass Mercedes die beste Fahrerkombination in der Startaufstellung hat», ist der 62-Jährige überzeugt.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3