Esteban Ocon (8.): «Fühlte sich wie ein Sieg an»

Nach seinem Crash im dritten Training zum Miami-GP konnte Esteban Ocon nicht am Qualifying teilnehmen. Das Rennen verlief dennoch erfolgreich, denn der Alpine-Pilot kämpfte sich vom letzten auf den achten Platz vor.

Esteban Ocon startete mit denkbar schwierigen Voraussetzungen in den Miami-GP: Der Franzose aus dem Alpine-Werksteam musste vom letzten Startplatz losfahren, weil er das Abschlusstraining nicht bestreiten konnte. Schuld daran war ein heftiger Crash im dritten Training, der eine rechtzeitige Reparatur seines Dienstwagens verhinderte.

Auch wenn er natürlich von der Tatsache profitierte, dass die Aston Martin-Piloten wegen eines Problems mit der Sprittemperatur aus der Boxengasse starten mussten, zeigte er im fünften Saisonlauf eine starke Aufholjagd, die erst auf Position 8 endete. Dabei war er körperlich angeschlagen, wie er hinterher bei «F1 TV» erklärte.

«Ich bin fertig», ächzte der Franzose. «Physisch war ich nur etwa zu 50 Prozent fit, und schon in der zehnten Rennrunde dachte ich mir, dass es ein langes Rennen wird. Beim Crash am Samstag wurden 51g gemessen, dabei ging alles kaputt, das Chassis, der Sitz, die Pedanterie und die Lenkung», zählte er auf.

«Alles hat was abbekommen und die Jungs im Team haben in der Nacht ganze Arbeit geleistet und mir ein fantastisches Auto auf die Räder gestellt, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe», lobte Ocon.

«So gesehen fühlte sich der achte Platz wie ein Sieg an, denn alles lief perfekt. Die Strategie stimmte, die Reifenwahl auch und auch das Tempo war auf den harten Reifen lange sehr stark. Das war ein super Job von meinen Jungs, denen ich nun etwas schulde», stellte der 25-Jährige klar.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3