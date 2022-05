Lewis Hamilton: Hartes Urteil von Jacques Villeneuve

Formel-1-Rentner Jacques Villeneuve sagt nach dem Grand Prix in Miami über das Mercedes-Duo: «George Russell reitet auf der Welle, Lewis Hamilton versucht, nicht zu ertrinken.»

Nach den ersten fünf Rennen der Saison hat George Russell im teaminternen Vergleich gegen Lewis Hamilton die Nase klar vorn. Der siebenfache Weltmeister kam nur beim Saisonauftakt in Bahrain vor seinem jungen Landsmann ins Ziel: Hamilton landete als Dritter auf dem Podest, Russell kreuzte die Ziellinie als Vierter.

In Saudi-Arabien war Russell als Fünfter deutlich besser unterwegs als sein Stallgefährte, der mit Platz 10 nur einen frischen WM-Punkt bejubeln durfte. Und auch in Australien war es der Aufsteiger, der als Erster ins Ziel kam. Als Dritter durfte er sogar aufs Podest, während Hamilton Rang 4 belegte. In Imola ging der 103-fache GP-Sieger leer aus, während Russell auf Platz 4 landete.

Und beim jüngsten Kräftemessen hatte der 24-Jährige als Fünfter die Nase vorn, Hamilton musste sich mit Platz 6 begnügen. Die unterschiedliche Performance spiegelt sich auch in der WM-Tabelle, in der Russell mit 59 Punkten auf Platz 4 liegt, während Hamilton mit 36 WM-Zählern den sechsten Zwischenrang belegt.

Für den früheren GP-Star Jacques Villeneuve steht deshalb fest: Der frühere Dauersieger steht im Schatten seines neuen Teamkollegen. In seiner Kolumne für «Formule1.nl» schreibt der Weltmeister von 1997: «Ich denke, wir haben die endgültige Wachablösung bei Mercedes gesehen. George Russell reitet auf der Welle, Lewis Hamilton versucht, nicht zu ertrinken.»

«Nach vielen Jahren des Siegens ohne Konkurrenz ist es schwer, aufzuwachen und festzustellen, dass es nicht so einfach ist», betont der Kanadier. «Er muss jetzt so fahren, wie er es in seinen ersten beiden Jahren in der Formel 1 getan hat, und genau das tut Russell jetzt.»

«Er muss jetzt so fahren, wie er es in seinen ersten beiden Jahren in der Formel 1 getan hat, und genau das tut Russell jetzt», ist sich Villeneuve sicher. «Im Rennen traf Russell die Entscheidung: Lasst mich auf der Strecke, vielleicht kommt ein Safety Car – und das hat sich gelohnt.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3