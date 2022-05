Mario Andretti: Showrun im Formel-1-McLaren

Racing-Legende Mario Andretti erfüllt sich in diesem Jahr einen langgehegten Wunsch: Im Rahmen des GP-Wochenendes in Austin unternimmt er einen Showrun in einem Formel-1-Renner von McLaren.

Dass Mario Andretti zu den besten Autofahrern der Welt gehört, bewies der Publikumsliebling schon etliche Male. Einen Racing-Wunsch hat er sich bisher aber noch nicht erfüllt: Die Fahrt in einem Formel-1-Auto von McLaren.

Dies dar der Weltmeister von 1978 in diesem Jahr nachholen, wie McLaren-CEO Zak Brown in den sozialen Medien verrät. Der Amerikaner schreibt auf Twitter: «Wir haben einen Deal mit Mario geschlossen, damit er etwas von seiner Wunschliste abhaken kann – er wird beim diesjährigen US GP in Austin einen früheren McLaren-F1-Rennwagen fahren.»

Obwohl Andretti bereits 82 Jahre alt ist, gibt er immer noch in beeindruckenden Rennwagen Gas, so pilotiert der zwölffache GP-Sieger etwa regelmässig Gäste in einem IndyCar-Zweisitzer. Die Fahrt im GP-Renner aus Woking wird aber eine Premiere für die lebende Legende.

Mario Andretti liess es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seinem Sohn Michael das jüngste Kräftemessen in Miami zu besuchen. Dabei sprach der Vater auch über die Pläne seines Sohnes, in Zukunft mit einem eigenen Formel-1-Team in der Königsklasse anzutreten.

