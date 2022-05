Valtteri Bottas: Trotz Fehler gute Noten von Häkkinen

Valtteri Bottas war in Miami auf Top-5-Kurs, doch ein Fehler sorgte dafür, dass er hinter den Mercedes-Piloten als Siebter ins Ziel kam. Dennoch kassiert er ein dickes Lob von Landsmann Mika Häkkinen.

Im Miami-Qualifying war Alfa Romeo-Zugpferd Valtteri Bottas der Schnellste hinter den Spitzenreitern von Ferrari und Red Bull Racing. Und auch im Rennen sah es lange nach einem Top-5-Ergebnis des von Startplatz 5 losgefahrenen Finnen aus. Doch ein kleiner Fehler sorgte dafür, dass der frühere Mercedes-Pilot hinter den Silberpfeil-Piloten George Russell und Lewis Hamilton ins Ziel kam.

Bottas sagte zu seinem Auftritt: «Ich bin mit unserer Leistung zufrieden. Es war ein starkes Rennen, auch wenn wir am Ende durch das Timing des Safety-Cars bestraft wurden. Ich konnte den Abstand zu Lewis verwalten und der fünfte Platz wäre möglich gewesen. Aber als das Rennen neutralisiert wurde, war der Abstand weg und George war auf frischen Reifen hinter uns. Es wäre deshalb schwierig gewesen, diesen Platz zu halten.»

Und der 32-Jährige räumte unumwunden ein: «Ich habe versucht, spät zu bremsen, um meine Position zu verteidigen. Dabei habe ich den Bremspunkt leicht überschritten. Leider bedeutet die Beschaffenheit der Strecke hier, dass man, wenn man ein wenig von der Linie abweicht und in den Dreck gerät, von der Strecke abkommt und in die Mauer einschlägt. Ich hatte Glück, dass nichts am Auto kaputt ging und ich weiterfahren konnte.»

«Trotzdem haben wir einige gute Punkte mit nach Hause gebracht, die für die WM sehr wichtig sind, und wir haben gezeigt, dass wir mit allen im Mittelfeld auf Augenhöhe kämpfen können», tröstete sich der aktuelle WM-Achte. «Die Leistungsdichte ist sehr hoch, und die Art und Weise, wie wir uns weiter entwickeln, wird wichtig sein, um in diesem Kampf vorne zu bleiben.»

Von seinem Landsmann Mika Häkkinen kassiert Bottas dennoch ein dickes Lob. Der zweifache Formel-1-Champion betont in seiner «Unibet»-Kolumne: «Valtteri hat an diesem Wochenende wieder einen tollen Job gemacht. Der Mercedes ist kein Rennwagen, mit dem man gewinnen kann, aber er ist derzeit das drittschnellste Auto im Feld. Es war also eine wirklich gute Leistung von Valtteri, sie und Teams wie McLaren und AlphaTauri auszustechen. Er wird frustriert sein, dass er nicht auf dem fünften Platz gelandet ist, aber er hat wieder gute Punkte für das Team geholt und half damit, den fünften Zwischenrang in der Team-Tabelle zu halten.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3