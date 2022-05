Lewis Hamilton: «Seit Saisonstart nicht verbessert»

Mercedes-Star Lewis Hamilton erklärte nach dem Rennen in Miami: «Wir haben den gleichen Speed wie beim Saisonstart und wir haben uns in den ersten fünf WM-Läufen des Jahres nicht verbessert.»

Nachdem Mercedes am Trainingsfreitag einen vielversprechenden Start ins Miami-Wochenende hingelegt hatte, musste die Weltmeister-Truppe erneut eine bittere Pille schlucken. Die starke Leistung vom Vortag war am Samstag verflogen und auch im Rennen mussten sich George Russell und Lewis Hamilton mit der Tatsache abfinden, dass ihre Silberpfeile derzeit nur die drittstärkste Kraft im Feld sind.

Der siebenfache Weltmeister ging von Startplatz 6 ins Rennen und kam auch als Sechster ins Ziel, sein Teamkollege schaffte es von Position 12 auf den fünften Rang. Zum vierten Mal in Folge kreuzte er damit die Ziellinie vor seinem Stallgefährten. Der junge Brite hatte Glück, das Safety-Car kam zum richtigen Zeitpunkt für ihn. Seinem Teamkollegen spielte der Auftritt von Bernd Mayländer hingegen nicht in die Hände.

Hamilton erklärte nach dem Rennen auf die Frage, ob sein Team in Miami einen Fortschritt erzielt habe: «Leider nicht. Wir haben den gleichen Speed wie beim Saisonstart und wir haben uns in den ersten fünf WM-Läufen des Jahres nicht verbessert. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass uns das irgendwann einmal gelingen wird. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten.»

Immerhin war das Hüpfen seines Mercedes auf den Geraden nicht so stark wie in anderen Rennen, berichtete der 37-Jährige: «Diesmal war es nicht so schlimm, das variiert von Strecke zu Strecke und von Asphalt zu Asphalt. Es spielt auch eine Rolle, wie das Auto eingestellt ist. Diesmal war es tatsächlich nicht so schlimm, wir waren einfach nicht sehr schnell.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3