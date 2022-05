Jack Doohan: Formel-1-Testdebüt am Sonntag

Alpine-Nachwuchshoffnung Jack Doohan wird am Sonntag seine ersten Erfahrungskilometer in einem Formel-1-Renner sammeln. Der Australier darf in Katar im 2021er-Renner ausrücken.

Zusammen mit dem Alpine-Ersatzfahrer Oscar Piastri darf Jack Doohan seinen ersten Formel-1-Test bestreiten. Am Sonntag, 15. Mai, rückt der Sohn der MotoGP-Legende Mick Doohan in Katar auf dem Losail International Circuit im A521-Renner von 2021 aus. Der 19-Jährige gehört seit Januar zur Alpine-Nachwuchstruppe.

Piastri durfte das Auto bereits am Mittwoch und Donnerstag testen. «Es waren zwei produktive Testtage in Katar, an denen ich mich weiter mit dem A521 Formel-1-Auto vertraut machen konnte», fasste der 21-Jährige aus Melbourne zusammen. «Es war an beiden Tagen sehr heiss, aber das ist gut für die körperliche Vorbereitung.»

«Da in letzter Zeit kaum auf der Strecke gefahren wurde, variierte der Grip und die Piste war ziemlich staubig. Auch war es ziemlich windig. Das war zwar manchmal eine Herausforderung, aber wichtig für mich, denn so konnte ich lernen, mit unterschiedlichen Bedingungen klarzukommen», fügte Piastri an.

Bei Doohan ist die Vorfreude gross: «Ich freue mich sehr, zum ersten Mal ein Formel-1-Auto zu fahren. Auf diesen Moment habe ich hingearbeitet, seit ich mit dem Kartfahren begonnen habe, und ich weiss, dass es ein grosses Privileg ist. Ich bin Alpine sehr dankbar für diese Chance und freue mich darauf, am Testtag mein Bestes zu geben.»

«Ich habe schon bei einigen privaten Tests hinter die Kulissen geschaut und mich im Simulator in Enstone intensiv vorbereitet, also fühle ich mich definitiv bereit für diese Herausforderung. Ich will den Tag geniessen und gleichzeitig nutzen, um hoffentlich zusammen mit dem Team so viel wie möglich zu lernen», ergänzte der Formel-2-Rookie.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3