Martin Brundle: «Wichtiges Wochenende für Sainz»

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz fanden in Miami keinen Weg vorbei an Max Verstappen

Der frühere Formel-1-Pilot Martin Brundle lobt nach dem Miami-GP nicht nur die Spitzenreiter Max Verstappen und Charles Leclerc. Auch für Carlos Sainz gibt es vom 62-jährigen Briten nette Worte.

Das Miami-Wochenende brachte nicht nur Sieger Max Verstappen und WM-Leader Charles Leclerc Glück, auch Carlos Sainz durfte sich nach seinem Trainingscrash über ein erfolgreiches Rennen freuen. Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle betont in seiner Analyse zum fünften Saisonlauf: «Das war ein sehr wichtiges Wochenende für Carlos Sainz’ Selbstvertrauen.»

«Das Ferrari-Duo war zum dritten Mal in fünf Rennen zusammen auf dem Podest, nachdem Carlos in den vorangegangenen beiden Rennen keine Runde beenden konnte und auch im Training einen Crash einstecken musste. Trotzdem behielt er einen kühlen Kopf und verteidigte sich gegen Sergio Pérez, der zwar durch ein Sensor-Problem eingebremst wurde, aber auf frischeren Medium-Reifen unterwegs war», fügt der 62-Jährige an.

Auch für Leclerc und Verstappen gibt es lobende Worte von Brundle, der zum Spitzenkampf zwischen Red Bull Racing und Ferrari sagt: «Leclerc und sein Ferrari waren im Qualifying einmal mehr das Mass aller Dinge, doch einmal mehr fand Ferrari im Rennen keine Antwort auf den überwältigenden Speed von Red Bull Racing auf den Geraden. Wenn sie das nicht hinbekommen, wird der WM-Titel an Red Bull Racing gehen.»

«Sowohl Leclerc als auch Verstappen legten einen beachtlichen und reifen Auftritt hin, doch die Ferrari-Piloten haben keine Chance mehr, Verstappen wie in Bahrain zu schlagen. Das gibt Max und seinem Sergio die Möglichkeit, ihre Reifen zu schonen und abzuwarten, da sie wissen, dass sie später auf den Geraden ohne grosses Risiko angreifen können», analysiert der Brite.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3