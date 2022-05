Christian Horner: Da muss Red Bull Racing nachlegen

Formel-1-Champion Max Verstappen fuhr in Miami seinen zweiten Sieg in Folge ein. Dennoch muss sein Team das diesjährige GP-Auto verbessern, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betont.

In den bisherigen fünf Saisonrennen kam Max Verstappen drei Mal ins Ziel, und jedes Mal, wenn der Red Bull Racing-Star die schwarz-weiss karierte Flagge sah, kreuzte er die Ziellinie als Erster. Zuletzt setzte er sich in den Rennen in Imola und Miami durch. Damit verkürzte er seinen Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc auf 19 Punkte.

Noch enger gestaltet sich der Spitzenkampf in der Teamwertung. Red Bull Racing fehlen nur noch sechs Punkte auf Spitzenreiter Ferrari. Doch von den jüngsten Erfolgen lässt sich Teamchef Christian Horner nicht beirren. Er weiss: Seine Mannschaft muss den RB18 verbessern, will man den WM-Titel von Verstappen verteidigen.

«Du musst dich immerzu und in jedem Bereich verbessern», mahnt der Brite. «Wir müssen in den langsamen Kurven zulegen und auch ein paar Kilo abspecken, weil das Gewicht den Reifenabbau bestimmt. Es geht also darum, diese kleinen, schrittweisen Verbesserungen zu erzielen», fügt das Teamoberhaupt an.

«Man konnte in Imola sehen, wie schnell sich das Blatt wenden kann, und nun liegen ein paar interessante Rennen vor uns», weiss Horner. «Das Auto funktioniert ganz gut und wir haben ein paar Weiterentwicklungen geplant, die uns im Sommer hoffentlich helfen werden, weitere Fortschritte zu machen», verrät er.

Auch bei der Zuverlässigkeit besteht Handlungsbedarf, schliesslich musste Verstappen bereits zwei Ausfälle hinnehmen, sein Teamkollege Sergio Pérez kam einmal nicht ins Ziel. Trotzdem ist sich Horner sicher: «Ich denke nicht, dass das Auto besonders anfällig ist.»

«Ich denke nur, dass es Kleinigkeiten gab, die sich normalerweise schon während der Vorsaisontestfahrten zeigen, diesmal aber erst später zum Vorschein gekommen sind. Natürlich ist das frustrierend, aber wir arbeiten eng mit Honda zusammen und werden diese Dinge in den Griff bekommen», verspricht der 48-Jährige.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3