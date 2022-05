McLaren in Zukunft in der Formel 1 und Formel E dabei

Das McLaren-Team wird ab Saison 2022/2023 in der elektrischen Formelsport-Serie Formel E vertreten sein: Der Traditionsrennstall aus Woking baut seine Racing-Aktivitäten damit weiter aus.

Der britische Sportwagenbauer McLaren wird in Zukunft auch in der Formel E antreten. Dies bestätigte das Team aus Woking am heutigen Samstag. Damit wird die Marke sowohl in der Formel 1, als auch in der IndyCar-Serie, der Extreme E und der rein elektrischen Formelsport-Serie vertreten sein.

McLaren wird die Formel-E-Weltmeistertruppe von Mercedes übernehmen. Der Verkauf soll in diesem Jahr noch über die Bühne gehen, wie McLaren Racing und Mercedes-Benz vereinbart haben. Teamchef Ian James wird auch unter der neuen Marke die Geschicke des Formel-E-Teams lenken, wer für die nötige Power sorgt und welche Piloten zum Einsatz kommen werden, soll bald verkündet werden.

«McLaren will sich mit den Besten messen und an der Spitze der technologischen Entwicklung stehen. Die Formel E erfüllt wie alle Rennserien, in denen wir dabei sind, diese Kriterien», erklärte McLaren-CEO Zak Brown. «Und wie bei allen unseren Engagements steht auch in der Formel E der Rennsport im Mittelpunkt. Dennoch wird sie auch strategisch, kommerziell und technisch eine Bereicherung für unser Unternehmen sein», ist er sich sicher.

Und der Amerikaner betonte: «Das Formel-E-Team wird getrennt von den Formel-1- und IndyCar-Projekten betrieben, es ergänzt aber unser Elektro-Engagement und erweitert unser Programm, das schon die Extreme E umfasst.»

«Teil der McLaren Racing Familie zu werden, ist ein Privileg: McLaren war schon immer ein Synonym für Erfolg und Höchstleistung. Dies ist ein grosser Moment für alle Beteiligten, aber vor allem für die Menschen, die dieses Team ausmachen. Sie sind es, die sein Herz am Schlagen halten. Am meisten freue ich mich darauf, weiter mit ihnen zusammenarbeiten zu können», erklärte Teamchef James, der sich auch bei Mercedes für die bisherige Unterstützung und die Schützenhilfe bei der Sicherung der Zukunft des Teams bedankte.