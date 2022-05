Lewis Hamilton in Miami: Deshalb fragte Mercedes nach

Im Miami-GP überliessen die Mercedes-Ingenieure Lewis Hamilton die Entscheidung, ob er zum Reifenwechsel abbiegen wollte. Das hatte einen guten Grund, wie der Technische Direktor Mike Elliot erklärt.

Manch Formel-1-Fan wunderte sich, als die Mercedes-Ingenieure während der Safety-Car-Phase bei Lewis Hamilton nachfragten, ob er einen Boxenstopp einlegen wolle. Hamiltons Antwort: «Das müsst ihr wissen, die Übersicht habt ihr, nicht ich.» Nach dem Zieleinlauf sagte der 103-fache GP-Sieger: «In solch einer Situation muss ich mich auf mein Team verlassen können.»

Die Mannschaft der Sternmarke fragte nach, weil keine der zur Verfügung stehenden Optionen vorteilhaft für den siebenfachen Weltmeister waren. Der Technische Direktor des Mercedes-Werksteams, Mike Elliott, erklärte in seiner Analyse zum fünften Saisonlauf. «Da die virtuelle Safety-Car-Phase schnell durch einen echten Safety-Car-Einsatz beendet wurde, verdichtete sich das Feld und wir befanden uns in einer Situation, in der George Russell auf brandneuen Medium-Reifen hinter Lewis, der auf gebrauchten harten Reifen fuhr, unterwegs war.»

«Das Safety Car kam für Lewis zum völlig falschen Zeitpunkt. Ihn nicht an die Box zu holen bedeutete, dass George auf einem deutlich frischeren Reifensatz hinter ihm gewesen wäre, und wenn er gestoppt hätte, wäre er hinter George wieder auf die Strecke gekommen. Lewis hätte zwar einen neuen Reifen gehabt, aber die einzigen neuen Reifen, die uns zur Verfügung standen, waren der harte oder der weiche», fuhr der Brite fort.

«Und obwohl man meinen könnte, dass der weiche eine gute Lösung gewesen wäre, wussten wir, dass der weiche Reifen sehr schnell überhitzen würde. Wir wussten, dass er sogar noch schneller überhitzen würde, weil er direkt hinter George auf der Strecke unterwegs gewesen und gegen ihn gekämpft hätte, und das hätte die Reifen noch mehr erhitzt», erklärt der 47-Jährige.

«Wir befanden uns also in einer Zwickmühle, in der es keine richtige Antwort auf die Frage gab, ob Lewis einen Stopp einlegen sollte», betonte Elliott, und fügte an, dass man Hamilton die Entscheidung überlassen wollte, «weil die Fahrer manchmal ein besseres Gefühl für das Auto haben als wir Ingenieure, wenn wir uns die Daten ansehen.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3