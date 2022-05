Jenson Button: «Mercedes ist schwer enttäuscht»

Der frühere GP-Pilot Jenson Button liefert eine Erklärung dafür, warum George Russell trotz der aktuellen Mercedes-Sorgen positiver klingt als sein Teamkollege Lewis Hamilton und Motorsportdirektor Toto Wolff.

In Miami kam das Mercedes-Duo hinter den Fahrern von Red Bull Racing und Ferrari auf den Plätzen 5 und 6 ins Ziel, wobei George Russell zum vierten Mal in Folge die Ziellinie vor seinem Teamkollegen kreuzte. Der 24-Jährige hatte bereits am Freitag mit der Tagesbestzeit geglänzt, im Qualifying aber ein bitteres Q2-Aus hinnehmen müssen.

Im Rennen am Sonntag sorgte er für Wiedergutmachung, behielt einen kühlen Kopf und hatte auch Fortuna auf seiner Seite, denn die Safety-Car-Phase kam für Russell im richtigen Moment. Seinem Teamkollegen Lewis Hamilton kam der Einsatz von Bernd Mayländer, der wegen der Kollision zwischen Pierre Gasly und Lando Norris nötig wurde, hingegen ungelegen.

Trotzdem wunderte sich die frühere Rennfahrerin Danica Patrick bei «Sky Sports F1», dass der Teamneuling so viel positiver klingt als der siebenfache Weltmeister an seiner Seite und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff: «Für mich scheint er derzeit fast der Anker im Team zu sein, Lewis ist frustriert und hat das Gefühl, dass man keine Fortschritte erzielt hat, und auch Toto klingt frustriert. Ich weiss, dass sie nicht da sind, wo sie vorher waren, aber George klingt sehr gefasst.»

Der frühere GP-Fahrer Jenson Button erklärt sich die unterschiedlichen Reaktionen der Silberpfeil-Piloten folgendermassen: «Es ist einfacher für George, weil er schon lange nicht mehr gewonnen hat. Für ihn ist der Mercedes immer noch ein Fortschritt im Vergleich zum vergangenen Jahr, deshalb kann er da etwas entspannter sein. Ausserdem kommt er vor seinem Teamkollegen ins Ziel, auch wenn es in Miami nicht nur sein Verdienst war, denn Lewis hatte Pech mit dem Safety-Car.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3