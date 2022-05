Mattia Binotto (Ferrari): «Das müssen wir verstehen»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verriet nach dem fünften Rennen der Saison in Miami, worüber sich die Mannschaft aus Maranello mit Blick auf die Performance von Red Bull Racing gewundert hat.

In Miami fand Ferrari-Star Charles Leclerc keine Antwort auf den Angriff von Max Verstappen, der sich an die Spitze kämpfte und den Sieg einfuhr. Der Red Bull Racing-Star war nicht nur in den schnellen Kurven und auf den Geraden schnell. Auch beim Beschleunigen aus der Schikane konnte er Zeit gewinnen.

Das warf bei den Gegnern aus Maranello Fragen auf, wie Mattia Binotto in seiner Presserunde nach dem Miami-GP gestand. Der Ferrari-Teamchef schilderte: «Wir haben bei der Flügeleinstellung etwas mehr auf Abtrieb gesetzt als Red Bull Racing und damit etwas Speed auf den Geraden eingebüsst, dafür gewinnt man normalerweise etwas Zeit in den Kurven.»

«Diesmal konnten wir in den Kurven 5, 6 und 7 zulegen, nicht aber in den sehr langsamen Ecken. Da war Red Bull Racing wirklich sehr gut unterwegs, speziell auf den Medium-Reifen. Auf diesen waren sie in den sehr langsamen Kurven genauso schnell wie wir. Warum das so war, müssen wir noch herausfinden und verstehen», fügte der Ingenieur aus Italien an.

Eine Erklärung könnte die Weiterentwicklung des RB18 sein, die das Team aus Milton Keynes vorangetrieben hat, wie Binotto erklärte: «Ich glaube, es liegt letztlich daran, dass sie in den letzten WM-Läufen Upgrades eingeführt haben, die ihr Auto schlicht schneller gemacht haben.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3