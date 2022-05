Ferrari: Keine Kopfschmerzen für Red Bull Racing

Das Ferrari-Team wählte beim jüngsten Kräftemessen der Königsklasse eine vorsichtige Strategie und spielte damit Red Bull Racing in die Hände, wie der frühere GP-Pilot Jolyon Palmer in seiner Analyse erklärt.

Dass Max Verstappen in Miami zum zweiten Mal in Folge den Sieg einfahren konnte, lag nicht nur am Speed des Red Bull Racing-Stars. Auch die Ferrari-Strategen der Konkurrenten Charles Leclerc und Carlos Sainz trugen das Ihrige zum Erfolg des Formel-1-Champions bei, ist sich Jolyon Palmer sicher.

In seiner Kolumne auf «Formula1.com» schreibt der ehemalige GP-Fahrer: «Die Ferrari-Fahrer waren in Miami vielleicht ein wenig nachsichtig mit Verstappen, aber ich fand auch, dass die Rennstrategie von Ferrari Red Bull Racing entgegenkam.»

«Sie bereiteten den Red Bull Racing-Strategen während des gesamten Rennens kein Kopfzerbrechen, obwohl zwei Ferrari hinter dem Führenden lagen und Sergio Pérez durch Probleme mit einem Sensor zurückfiel», fährt der Brite fort.

«Vielleicht hätte Leclerc früher an die Box kommen können, um Verstappen mit einem Undercut die Führung streitig zu machen. Stattdessen war Ferrari vorsichtig und holte den WM-Leader erst an die Box, als er 4,5 sec hinter Verstappen lag und ein Undercut-Versuch nicht mehr möglich war», analysiert Palmer.

«Noch überraschender war, dass sie während der Safety-Car-Phase gegen Ende des Rennens keine Boxenstopps einlegten, das war eine weitere zurückhaltende Strategieentscheidung», kritisiert der 31-Jährige weiter.

«Zugegeben, sie hatten keine frischen Reifen der weichen oder der Medium-Sorte mehr. Aber ein neuer harter oder sogar ein gebrauchter weicher Reifen wäre eine bessere Option gewesen, um das Rennen zu gewinnen, und der Stopp wäre bei nur noch elf verbleibenden Runden wahrscheinlich ohne echten Verlust möglich gewesen»∞ ist sich Palmer sicher.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3