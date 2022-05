Mika Häkkinen: «Mercedes sollte zufrieden sein»

GP-Veteran Mika Häkkinen spricht mit Blick auf den Miami-Auftritt der Team-Weltmeister Mercedes von einem seltsamen Wochenende. Und er erklärt, warum das Werksteam um Toto Wolff zufrieden sein sollte.

In Miami konnte Mercedes einen vielversprechenden Auftakt bejubeln, George Russell beendete den Trainingsfreitag mit der Tagesbestzeit, sein Teamkollege Lewis Hamilton drehte die viertschnellste Runde des Tages. Doch am Samstag war von der guten Performance nicht mehr viel zu sehen. Für Russell endete die Zeitenjagd im Q2 mit Platz 12, Hamilton schaffte es in die Top-6.

Angesichts dieser Ausgangslage verlief das Rennen erfreulich, denn Russell kreuzte die Ziellinie als Fünfter, er kam direkt vor dem siebenfachen Weltmeister ins Ziel. Mika Häkkinen erklärt in seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet»: «Mercedes erlebte ein seltsames Wochenende, das letztlich mit einem guten Ergebnis endete.»

«Am Freitag sahen sie wirklich stark aus, doch als sich die Streckenbedingungen am Samstag veränderten, liess ihr Speed nach», schreibt der zweifache Champion, und lobt: «George hat einen sehr guten Job gemacht, er hat seine Reifen geschont und auf eine Safety-Car-Phase gewartet, und diese Strategie hat wirklich gut funktioniert.»

«Lewis war mit der Strategie des Teams nicht zufrieden, aber das Safety-Car lag ausserhalb ihrer Kontrolle, und Mercedes sollte wirklich zufrieden sein, dass beide Autos trotz ihrer Probleme in die Top-6 gekommen sind», betont Häkkinen weiter.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3