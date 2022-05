Alex Albon: «Mache nun einen besseren Job» 16.05.2022 - 12:35 Von Otto Zuber

© LAT Alex Albon

Alex Albon konnte in diesem Jahr schon zwei Mal in die Punkte fahren. Der 26-jährige Londoner aus dem Williams-Team betont, dass er sich in den letzten Jahren als Fahrer verbessert hat.