Barcelona: Williams lässt Nyck de Vries ans Steuer 16.05.2022 - 13:24 Von Agnes Carlier

© LAT Nyck de Vries freut sich auf seinen Williams-Einsatz im ersten Training zum Spanien-GP

Nach seinem Sieg im zweiten E-Prix in Berlin erwartet Nyck de Vries ein weiteres Highlight: Der 27-jährige Niederländer darf im Williams von Alex Albon am ersten freien Training in Barcelona teilnehmen.