Andreas Seidl: «Weiterhin ein enger Fight um Punkte» 17.05.2022 - 10:04 Von Vanessa Georgoulas

© LAT McLaren-Teamchef Andreas Seidl hofft in Barcelona auf die Rückkehr in die Punkteränge

Das McLaren-Team reist nach dem enttäuschenden Wochenende in Miami mit einigen Neuerungen im Gepäck zum nächsten Kräftemessen in Barcelona. Teamchef Andreas Seidl erklärt, was seine Mannschaft zuversichtlich stimmt.