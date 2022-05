Christian Horner: «Wir müssen flexibel bleiben»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich zuletzt über zwei Siege seines Schützlings Max Verstappen freuen. Trotzdem bleibt er vorsichtig, wenn es um die Erfolgsprognose für sein Team geht.

Die jüngsten beiden Kräftemessen der Formel 1 haben den gleichen Sieger hervorgebracht: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen stellte in Imola und Miami seine Klasse unter Beweis und holte sich jeweils souverän den Sieg. Der Niederländer hat damit seinen Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc auf 19 Punkte verkürzt.

In der Team-Wertung fehlen Red Bull Racing nur noch sechs WM-Zähler auf Spitzenreiter Ferrari. Dennoch will sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nicht in Sicherheit wiegen. Er weiss: Das Konzept der Roten setzt auf andere Stärken, entsprechend schnell kann sich das Blatt je nach Streckencharakteristik wenden.

«Ich denke, wir haben mehr auf den Speed auf den Geraden gesetzt, während Ferrari beim Design des neuen Fahrzeugs auf andere Bereiche geachtet hat», erklärte der Brite bei den Kollegen von «Sky Sports F1». «Deshalb glaube ich auch, dass sich die Lage je nach Strecke auch ändern kann. In Monaco könnten sie zum Beispiel einen bedeutenden Vorteil haben.»

Darauf muss man reagieren können, wie Horner weiss. «Wir müssen flexibel bleiben, um auch auf solchen Strecken zu punkten», stellt der 48-Jährige klar. In Barcelona werden sowohl Ferrari als auch Red Bull Racing ein Upgrade dabei haben.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

11. Fernando Alonso (E), Alpine, +37,128

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3