Otmar Szafnauer: «Das ist die Mindestanforderung»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer spricht über die Ziele seiner Mannschaft in Barcelona und die Upgrades, die das Team aus Enstone in diesem Jahr ans Auto gebracht und für die weiteren Rennen geplant hat.

Nach den ersten fünf Saisonläufen belegt das Alpine-Team den sechsten Zwischenrang in der Team-Wertung. Fernando Alonso und Esteban Ocon sammelten bisher 26 WM-Zähler, wobei der grösste Teil von Letzterem errungen wurde. Alonso hatte viel Pech, er steht auch nach dem Kräftemessen in Miami nur mit zwei Punkten auf dem Konto da.

Das Ziel für das Heimspiel des zweifachen Weltmeisters ist deshalb klar. Otmar Szafnauer erklärt: «Zunächst einmal ist es unser Ziel, mit beiden Autos in die Punkteränge zu fahren, was wir seit dem ersten Grand Prix der Saison nicht mehr geschafft haben. Wenn wir unsere Ziele für dieses Jahr erreichen wollen, dann ist das die Mindestanforderung für die verbleibenden Rennen.»

«Wir haben immer wieder bewiesen, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben, und jetzt ist es wichtig, dass wir dieses vielversprechende Tempo am Sonntag in Punkte ummünzen. Wir wollen auf jeden Fall ein viel besseres und saubereres Rennwochenende als in Miami erleben. Wir können nur das kontrollieren, was vor uns liegt. Das ist das Ziel in Barcelona, und beide Fahrer sind bereit, es zu erreichen», ist sich der Teamchef sicher.

Mit Blick auf die Upgrades, die das Team eingeführt und geplant hat, um den diesjährigen GP-Renner zu verbessern, erklärt der 57-Jährige: «Die diesjährige WM ist sehr interessant, da alle Teams versuchen, ihre Rennwagen zu verbessern und zu optimieren. Bisher sind wir mit den Upgrades zufrieden, die wir am Auto vorgenommen haben. Unser Entwicklungsprogramm läuft auf Hochtouren, und wir werden bei den nächsten WM-Runden weitere Updates mitbringen. Für Barcelona werden beide Autos einen neuen Heckflügel haben, der viel effizienter ist als das bisherige Design.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3