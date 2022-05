Schumacher und Vettel: Hätten es besser machen müssen

Mick Schumacher hat mit Sebastian Vettel über den Crash in Miami gesprochen. Fehlende Haas-Updates bereiten dem 23-Jährigen keine Sorgen.

Unmittelbar dem folgenschweren Crash in Miami hatten Mick Schumacher und Sebastian Vettel keine Zeit, um über den Unfall und die Hintergründe zu sprechen. Die beiden Deutschen, die kurz vor dem Ende des Rennens kollidierten und ausschieden, haben das inzwischen nachgeholt, wie Schumacher vor dem sechsten Rennwochenende in Barcelona verriet.

«In der Szene hat sich alles ein bisschen aufgeheizt, aus verschiedenen Gründen», blickte Schumacher auf den Unfall in Kurve eins zurück, der sowohl Vettel als auch Schumacher um mögliche Punkte brachte.

«Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es anders, dass wir es besser hätten machen müssen», so Schumacher: «Das war unglücklich. Hoffentlich haben wir ein besseres Rennen an diesem Wochenende», so der Haas-Fahrer.

Haas wird im Gegensatz zu anderen Teams in Barcelona keine Updates an den Start bringen, wie Teamchef Günther Steiner verriet. Erst beim Rennen in Frankreich gibt es ein neues Technik-Paket.

Ein Problem sieht Schumacher darin aber nicht. «Das Auto hat noch so viel Potenzial, das noch erschlossen werden kann. Ich denke, dass wir uns darauf fokussieren. Andere Teams bringen Updates, aber man weiß nie, ob sie tatsächlich auch funktionieren. Das wird auch eine Rolle spielen.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3