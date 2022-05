Wolff: Niki Lauda hätte Mercedes-Krise «genossen»

Der 20. Mai 2022 ist Niki Laudas dritter Todestag. Bei Mercedes ist der dreimalige Formel-1-Weltmeister natürlich immer noch präsent.

Die berühmte rote Kappe ist auch in Barcelona dabei. Sie hängt in der Box von Mercedes, dort, wo früher die Kopfhörer von Niki Lauda hingen. Aber auch so ist die Formel-1-Legende bei den Silberpfeilen immer präsent.

Aber nicht nur dort. Am heutigen Freitag enthüllte McLaren in der Fabrik in Woking eine Bronzestatue, die Lauda mit seiner Geste zeigt, wie er seine drei WM-Titel mit seinen Fingern andeutet.

Lauda verstarb am 20. Mai 2019, es ist sein dritter Todestag, als die Formel 1 an diesem Freitag in Barcelona zum Auftakt des sechsten Rennwochenendes ihre Trainingsrunden drehte.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach bei Sky über seinen verstorbenen Freund und Weggefährten. Interessante Frage dabei: Wie hätte Lauda wohl auf die aktuelle sportliche Krise der Silberpfeile reagiert?

«Er fehlt als Freund, und als Weggefährte, aber auch in seiner Rolle im Team», sagte Wolff: «Er hätte einen Heidenspaß gehabt, dass wir hinten liegen, Niki war immer ein Problemlöser, und ohne Probleme war immer alles zu fad und zu langweilig. Er hätte es genossen.»

2. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,670 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,787

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,874

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,990

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,006

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,203

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,632

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,703

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,745

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,757

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,917

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,013

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,249

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,285

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,385

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,828

17. Guanyo Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,866

18. Alex Albon (T), Williams, 1:22,319

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,197

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,388