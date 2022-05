Laurent Mekies zu Stallorder: «Weit davon entfernt»

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies spricht über die Leistungsunterschiede seiner Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz. Der Franzose stellt klar: Es ist noch nicht an der Zeit, um einem Fahrer den Vorzug zu geben.

Der Saisonstart verlief für die beiden Ferrari-Fahrer sehr unterschiedlich: Während Charles Leclerc nach zwei Siegen, zwei zweiten Plätzen und einem sechsten Rang die WM-Tabelle mit 104 Punkten anführt, belegt Carlos Sainz nach drei Podestplätzen und zwei Nullern den fünften Zwischenrang in der Gesamtwertung.

Sein Rückstand auf seinen Stallgefährten beträgt bereits satte 51 Zähler, dennoch ist das Team aus Maranello noch weit davon entfernt, im WM-Kampf ausschliesslich auf den Spitzenreiter aus Monaco zu setzen, wie Sportchef Laurent Mekies klarstellt. Am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya erklärt er: «Ich denke, dazu ist es noch viel zu früh.»

«Wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, dann hätte man angesichts der Punkte-Differenz dasselbe sagen können, doch am Ende lief es ganz anders. Wir geben alles, um Carlos die Anpassung ans Auto zu erleichtern und sicherzustellen, dass er sich im Cockpit wohler fühlt», sagt der Franzose.

«Er zeigte letztes Jahr sehr starke Leistungen und wir sind überzeugt, dass er ganz bald eine stärere Performance zeigen wird», sagt Mekies, der auch betont: «Wir bestreiten erst das sechste Rennwochenende von 22 in diesem Jahr. Wir sind also noch sehr weit davon entfernt, das Luxusproblem zu haben, sich für einen Fahrer entscheiden zu müssen. Dieses Thema wird erst viel später aufkommen.»

«Carlos hat eine anständige Anzahl Podestplätze erreicht, er stand in fünf Rennen drei Mal auf dem Treppchen und ich würde nicht sagen, dass er sich schwer tut», ergänzt der Ingenieur, der im gleichen Atemzug aber auch einräumt: «Aber man kann schon sagen, dass die Fahrzeugcharakteristik nicht so gut zu seinen Vorlieben passt. Das ist in den Daten klar ersichtlich und geht auch aus seinem Feedback hervor. Wir versuchen, bei der Entwicklung des Autos in eine Richtung zu gehen, die nach seinem Geschmack ist, gleichzeitig müssen wir ihm auch die Zeit geben, um sich anzupassen.»

2. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,670 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,787

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,874

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,990

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,006

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,203

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,632

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,703

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,745

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,757

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,917

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,013

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,249

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,285

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,385

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,828

17. Guanyo Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,866

18. Alex Albon (T), Williams, 1:22,319

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,197

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,388

1. Training, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,828 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,907

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,164

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,590

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,768

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,811

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,279

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,422

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,737

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,814

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,891

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,920

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,975

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,089

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,146

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,164

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,614

18. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,920

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,011

20. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:24,138