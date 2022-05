Spanien-Quali: So erklärt sich der Mercedes-Rückstand

George Russell und Lewis Hamilton landeten im Qualifying in Barcelona auf den Plätzen 4 und 6, doch der Rückstand auf die Spitze fiel deutlich aus. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin weiss, warum das so war.

Im dritten Training hatten George Russell und Lewis Hamilton noch die dritt- und viertschnellste Runde gedreht, wobei der junge Brite einmal mehr die Nase vorn hatte. Ihm fehlten knapp eineinhalb Zehntel auf die Bestzeit von Charles Leclerc, bei Hamilton betrug der Rückstand 0,230 sec. Im Qualifying war die Lücke deutlich grösser.

Russell, der die viertschnellste Q3-Runde drehte, blieb bei seinem schnellsten Q3-Versuch 0,643 sec langsamer als Polesetter Leclerc, Hamilton, der am Ende Platz 6 belegte, fehlten gar 0,762 sec. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin weiss, warum das so war. Er gibt zu: «Es ist frustrierend, nicht näher an der Spitze zu sein.»

Und der Brite erklärt: «Wir haben eindeutig Fortschritte mit dem Auto erzielt, aber im letzten Sektor haben die Reifen etwas überhitzt, und sobald das passiert, erzeugt das Rutschen noch höhere Temperaturen, und das Problem verstärkt sich dadurch noch weiter.»

«Das erklärt einen guten Teil des Rückstands, aber zweifellos müssen wir auch noch etwas an der Abstimmung arbeiten. Wir haben ein ganz anderes Paket mitgebracht und müssen erst noch lernen, wie wir das Maximum herausholen können», sagt Shovlin, der angesichts der Longrun-Zeiten, die Russell und Hamilton am Freitag erzielten, zuversichtlich aufs Rennen blickt.

«Unser Longrun sah konkurrenzfähiger aus als wir es auf einer einzelnen Runde waren, also können wir hoffentlich etwas Druck auf die Autos vor uns ausüben, und der hohe Reifenabbau sollte einige interessante Optionen für die Strategie mit sich bringen», prophezeit der 48-Jährige.

Und Shovlin betont: «Angesichts der Rückstände, die wir in den vergangenen Rennen hatten, haben wir nie erwartet, dass wir mit nur einem Schritt aufschliessen würden. Obwohl wir mit den Plätzen 4 und 6 nicht zufrieden sein können, ist es zumindest ermutigend, dass wir ein Auto haben, das sich berechenbarer verhält und dass wir Schritte in die richtige Richtung machen.»

Qualifying, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,073

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,166

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,393

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,420

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,512

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,608

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,682

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,297

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,368

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,471

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,639

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,861

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,954

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,043

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,418

19. Alex Albon (T), Williams, 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,915