George Russell (3.) «Ein echter Überlebenskampf»

Mercedes-Talent George Russell kämpfte im Spanien-GP zeitweise an der Spitze und durfte am Ende den dritten Platz bejubeln. Das Rennen war alles andere als einfach, wie der Brite hinterher berichtete.

«Heute war es sehr, sehr hart», gestand George Russell nach dem sechsten Saisonlauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der 24-Jährige hatte sich als Dritter seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison gesichert, nachdem er bereits in Australien den dritten Platz erobert hatte. Den Grundstein für das erfolgreiche Rennen in Spanien legte er schon beim Start.

Er machte schnell Plätze gut und verteidigte sich dann mehrere Runden lang gegen den späteren Sieger und neuen WM-Leader Max Verstappen, der zunächst keinen Weg vorbei fand. Und das, obwohl Russell mit der Hitze zu kämpfen hatte. «Ich habe alles gegeben, um Max in Schach zu halten, das waren einige unterhaltsame Runden», berichtete der Sternfahrer. «Ich musste die Reifen schonen, der Motor überhitzte und ich musste versuchen, so schnell wie möglich zu fahren, um vorne zu bleiben.»

Und Russell betonte: «Die Probleme mit der Hitze haben mich schon eingebremst, aber ich habe alles gegeben und bin einfach nur froh, den dritten Platz ins Ziel gebracht zu haben. Das sind viele wertvolle Punkte, die wir sammeln konnten. Die letzten Runden waren sehr schwierig, es war ein echter Überlebenskampf, als wir wussten, dass wir den Abstand verwalten mussten. Es ging in den letzten fünf, sechs Runden nur noch darum, das Auto ins Ziel zu bringen, denn wir waren mit den Temperaturen am Limit.»

«Ich habe das Gefühl, dass wir unseren Rückstand auf die Spitzenreiter halbiert haben», erzählte der aktuelle WM-Vierte. «Und wir wissen, dass da noch mehr Performance in unserem Renner steckt. Wir mussten in dieser Saison einige Probleme lösen, statt uns auf die Verbesserung der eigenen Leistung zu konzentrieren. Ich glaube, wir haben es nun endlich geschafft, die Probleme in den Griff zu bekommen. Nun können wir uns darauf konzentrieren, mehr Performance zu finden.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3