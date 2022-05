McLaren-Teamchef Andreas Seidl: Gemischte Gefühle

In Barcelona konnte nur einer der beiden McLaren-Piloten punkten: Lando Norris kam als Achter ins Ziel, Daniel Ricciardo wurde Zwölfter. Teamchef Andreas Seidl erklärt, was der Mannschaft aus Woking Mühe bereitete.

Obwohl Daniel Ricciardo den Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vor seinem Teamkollegen Lando Norris in Angriff nehmen durfte, kam er am Ende hinter dem jungen Briten ins Ziel: Der von Position 9 gestartete Australier kreuzte die Ziellinie als Zwölfter. Norris, der nach dem ärgerlichen Q2-Aus (gestrichene Rundenzeit) von Startplatz 11 losfahren musste, schaffte es als Achter in die Punkte.

Teamchef Andreas Seidl sprach nach dem sechsten Saisonlauf denn auch von gemischten Gefühlen. Der Deutsche fasste zusammen: «Wir sind zufrieden mit den vier Punkten und dem Ergebnis, das wir mit Lando erzielt haben, das war unter diesen heissen Bedingungen, die uns grundsätzlich nicht in die Hände gespielt haben, wohl das Maximum.»

«Wir sind aber enttäuscht über die Tatsache, dass es bei Daniel nach hinten gegangen ist im Rennen. Wir müssen uns im Detail anschauen, was da los war. Immer, wenn wir versucht haben, mehr Druck zu machen, gingen die Reifen in die Knie und es war einfach nicht mehr möglich. Es ist natürlich schade, dass wir nicht mit beiden Autos in die Punkte gekommen sind», seufzte der 46-Jährige.

«Mit diesen Reifen ist es bei diesen Bedingungen ein sehr schmaler Grat, es ist wirklich knifflig, sie im Arbeitsfenster zu halten und zu vermeiden, dass sie nicht überhitzen. Hinzu kommt, dass man im Verkehr fährt und das macht das Ganze noch schwieriger. Das ist eine Wissenschaft für sich und wir werden daran arbeiten, um das besser zu verstehen», erzählte der Ingenieur.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3