Max Verstappen und George Russell: Hart, aber fair

In Barcelona lieferten sich Max Verstappen und George Russell im Rennen ein hartes Duell, das die Regelhüter genauer anschauten, aber auf eine Strafe verzichteten – sehr zur Freude der Beteiligten.

Über Runden biss sich Max Verstappen im Spanien-GP in Barcelona am Heck von George Russell die Zähne aus. Der Red Bull Racing-Star und das Mercedes-Talent lieferten sich ein beachtliches Duell, das die Regelhüter genauer unter die Lupe nahmen. Eine Strafe gab es dafür aber nicht. Zu Recht, finden die Beteiligten.

Verstappen, der das Rennen am Ende gewann, sagte nach dem Rennen dazu: «Ich denke, sie haben etwas auf die Spurwechsel geschaut, oder die Kurve 3, weil man eine Wagenbreite Platz lassen muss. Zum Glück ist nichts passiert. Es gab etwas Haftung auf der Aussenseite, deshalb ging das für mich inOrdnung. Ich denke, es war hartes Racing.»

«Klar, ich fuhr aussen rum, aber ich denke, ich war auch im toten Winkel von George, ich denke, er wusste nicht wirklich, wo ich genau war. Natürlich wusste er, dass ich da war, aber es ist auch schwierig, eine Wagenbreite Platz zu lassen an dieser Stelle, denn es ist eine sehr schnelle Kurve und man driftet nach aussen. An Georges’ Stelle hätte ich wahrscheinlich das Gleich gemacht», fügte der Formel-1-Champion an.

Russell erklärte: «Ich denke, es ist wichtig, dass dieses harte, aber faire Racing erlaubt ist und die Regeln besagen, dass man eine Wagenbreiten Platz lassen muss. Ich denke, das war auch der Fall und Max war immer noch mit einem Rad auf der Piste. Wir haben neue Stewards und es ist für alle schwierig. Wir versuchen zu verstehen, was von uns Fahrern verlangt wird und ehrlich gesagt war mir gar nicht bewusst, dass sie sich damit befasst haben. Ich dachte, es sei hartes, aber faires Racing.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3