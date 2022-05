Mythos Monaco: Die Pole-Position als halber Sieg?

Es gehört zum Mythos Monaco, dass die Pole-Position zum renommierten Strassenrennen eine grandiose Steilvorlage zum Sieg sei. Aber ist das wirklich so? Unsere Zahlen werden Sie verblüffen.

Seit Jahren ist aus einer Annahme schon fast eine Tatsache geworden: Wer es beim GP-Klassiker von Monaco auf die Pole-Position schafft, der hat quasi den. Sieg schon halb auf sicher. Denn ist es nicht so, dass man in den Strassen von Monte Carlo kaum überholen kann?

Wir wollten einmal wissen: Ist das wirklich so? Oder gehört dieses diese Annahme nur zu den vielen Mythen, die sich rund um das prestigereichste aller Formel-1-Rennen rankt?

Also sehen wir uns mal an, was seit den 1990er Jahren in den Strassen des Fürstentums so los war, mit dem jeweiligen Rennsieger und in Klammern seiner Startposition.

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren (1)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren (1)

1992: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1993: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1994: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (2)

1996: Olivier Panis (F), Ligier (14)

1997: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

1998: Mika Häkkinen (FIN), Ferrari (1)

1999: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2000: David Coulthard (GB), McLaren (3)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2002: David Coulthard (GB), McLaren (2)

2003: Juan Pablo Montoya (COL), Williams (3)

2004: Jarno Trulli (I), Renault (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Fernando Alonso (E), McLaren (1)

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren (3)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (1)

2012: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (2)

2013: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2014: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (2)

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (3)

2017: Sebastian Vettel (D), Ferrari (2)

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (2)

In Monaco sind demnach bei 31 Rennen fünfzehn Fahrer von der Pole-Position aus zum Sieg gebraust (48,39%), also weniger als die Hälfte, 23 Piloten fuhren aus der ersten Reihe zum Triumph im Fürstentum.??Olivier Panis gewann 1996 sogar von Startplatz 14 aus! Wäre so etwas heute auch noch möglich? Gewiss, bei einem überaus chaotischen Rennen. Aber sehr wahrscheinlich ist das nicht.

Fazit: Wenn wir behaupten, die Pole in Monaco sei quasi die halbe Miete zum Sieg, dann kommt das statistisch der Wahrheit ziemlich nahe. Aber verblüffenderweise ist die Pole-Position beim Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya eine grössere Siegesgarantie als in Monaco.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3