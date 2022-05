Max Verstappen: «Müssen noch etwas Tempo finden»

Max Verstappen musste sich in beiden Freitagstrainings in Monte Carlo mit dem vierten Platz begnügen. Hinterher erklärte der Titelverteidiger, in welchem Bereich das Team aus Milton Keynes noch nachlegen muss.

Der Start ins siebte Rennwochenende in Monte Carlo verlief für das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez ohne grosse Zwischenfälle, dennoch konnten die beiden Teamkollegen nicht ganz zufrieden sein. Denn auf die Spitzenzeit von Lokalmatador Charles Leclerc fehlten dem Mexikaner, der in beiden Trainings der schnellere der beiden war, 0,379 sec.

Formel-1-Champion Verstappen blieb auf seinem schnellsten FP2-Versuch sogar 0,447 sec langsamer als der Ferrari-Spitzenreiter. Teamchef Christian Horner gestand denn auch unumwunden: «Im zweiten Training haben die Roten einen ziemlich guten Speed gezeigt. Natürlich wissen wir nicht, mit welcher Motor-Einstellung sie unterwegs sind, aber sie hinterlassen einen starken Eindruck.»

«Wir können einige Bereiche des Autos verbessern», fügte der Brite an. «Mal schauen, ob wir am Samstag in die Nähe ihrer Performance kommen können.» Und er verriet: «Es ist vor allem die erste Kurve, die Max Mühe bereitet. Wir haben ein paar Fahrzeug-Abstimmungen versucht, um uns in jenen Bereichen zu verbessern, mit denen er nicht so glücklich ist. Aber wir haben nun viele Daten gesammelt, und ich bin zuversichtlich, dass wir uns bis Samstag verbessern können.»

Verstappen, der in beiden Trainings auf dem vierten Platz landete, sagte: «Ich war im ersten Training zufriedener mit dem Auto als in der zweiten Session. Wenn wir eine bessere Fahrzeugbalance finden, dann kann ich in den Kurven etwas aggressiver zu Werke gehen und die Rundenzeit dadurch verbessern.»

«Wir müssen aber noch etwas Tempo finden, um mit Ferrari kämpfen zu können. Es geht um die Feinabstimmung», mahnte der 24-fache GP-Sieger, der bestätigte, was er vor dem ersten Training bereits vermutet hatte: «Die Strecke fühlt sich mit den neuen Autos anders an als zuvor. Die Renner sind etwas schwerer, langsamer und steifer, deshalb ist die Fahrt etwas holpriger.»

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3