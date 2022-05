George Russell in Monaco: Wheelie im Formel-1-Auto

Mercedes-Talent George Russell beendete den Trainingsfreitag in Monte Carlo auf dem sechsten Platz. Der Brite mahnte hinterher: «Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und sehen, was wir fürs Qualifying tun können.»

Der Auftakt ins Monaco-Wochenende verlief für George Russell besser als für seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton: Der Aufsteiger schaffte es im Silberpfeil im ersten Training auf den achten Platz, auf die FP1-Bestzeit von Charles Leclerc fehlten ihm 0,680 sec, während der siebenfache Weltmeister mit der zehntschnellsten Runde vorlieb nehmen musste und mehr als neuneinhalb Zehntel von der Bestmarke des Lokalmatadors entfernt war.

Im zweiten Training drehte Russell die sechstschnellste Runde und hatte einen Rückstand von 0,750 sec auf die Tagesbestzeit von 1:12,656 min. Hamilton fehlten 1,6 sec, er landete damit auf dem zwölften Rang der FP2-Zeitenliste. Nach getaner Arbeit erklärte der 24-Jährige: «Ich denke, es war ein relativ guter Tag, aber es ist klar, dass wir in Sachen Performance noch nicht da sind, wo wir sein wollen.»

«Monaco ist mit diesen Autos eine sehr schwierige Strecke. Die Fahrzeuge sind hier sehr steif abgestimmt, damit die Aerodynamik funktioniert, daher ist es nicht einfach, das Auto auf einem holprigen Strassenkurs wie diesem am Limit zu bewegen», betonte der Brite.

«Man muss der Strecke etwas mehr Respekt entgegenbringen, als man es normalerweise tun würde, und es gibt Stellen auf dem Kurs, an denen wir fast einen Wheelie machen, weil beide Vorderreifen in der Luft sind», wunderte sich Russell, der auch klarstellte: «Wir haben über Nacht noch etwas zu tun, um zu sehen, wie wir das Auto etwas einfacher fahrbar machen können.»

«An der Spitze blüht Ferrari wieder auf. Wir haben schon in Imola gesehen, wie gut sie über die Randsteine fahren können, und das spielt ihnen auch hier in die Hände», weiss der aktuelle WM-Vierte. «Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und sehen, was wir fürs Qualifying tun können, damit wir hinter Ferrari und Red Bull Racing zumindest ‚Best of the Rest‘ sind.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit