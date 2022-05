Andrew Shovlin (Mercedes): «Da müssen wir zulegen»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin weiss, was sein Team verbessern muss, um in Monaco ein gutes Ergebnis einzufahren. Der Brite erklärt, woran das Werksteam der Sternmarke vor dem Qualifying noch arbeiten wird.

Weil sich Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff am Samstagmorgen in Monaco nicht wohl fühlte, stellte sich Ingenieur Andrew Shovlin in der Teamchef-Pressekonferenz des Autosport-Weltverbands FIA den Fragen der Journalisten. Diese drehten sich natürlich auch um den schwierigen Auftakt ins siebte Rennwochenende des Jahres, den Lewis Hamilton und George Russell am Trainingsfreitag erlebten.

Russell beendete das Training auf dem sechsten Platz der Zeitenliste, siebeneinhalb Zehntel fehlten dem jungen Briten auf die Tagesbestzeit von Lokalmatador Charles Leclerc. Hamilton tat sich noch schwerer und landete mit 1,611 sec Rückstand auf den Ferrari-Star auf dem zwölften Platz.

Shovlin erklärte: «In der ersten Session war Lewis etwas glücklicher mit dem Auto, im FP2 hat sich das etwas verschoben. Aber wir haben bei der Abstimmung auch ziemlich grosse Änderungen vorgenommen, um das Fahrverhalten hier besser zu verstehen. Im dritten Training wird es dann um die Feinheiten bei der Abstimmung gehen, um das Fahren für unsere Piloten etwas angenehmer zu gestalten.»

Und der 48-Jährige ergänzte: «Wir sind beim Tempo auf einer schnellen Runde nicht auf Augenhöhe mit Ferrari und Red Bull Racing, und wir wissen, dass wir in diesem Bereich zulegen müssen. Die Longruns waren konstanter und wir konnten die Reifen in einem guten Arbeitsfenster halten. Der Abbau war nicht sehr gross. Das war in Barcelona nicht anders. Nur dass man dort mit der Performance im Renntrimm mehr erreichen kann, das ist auf dieser Strecke hier schwieriger. Deshalb liegt der Fokus auf der Leistung auf einer schnellen Runde.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit