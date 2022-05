Mick Schumacher (15.): «Waren immer im Hintertreffen»

Das Qualifying in Monaco endete für Mick Schumacher bereits im Q2. Der Deutsche aus dem Haas-Team musste sich mit dem 15. Platz begnügen. Sein Teamkollege Kevin Magnussen war 0,16 sec schneller und landete auf Rang 13.

Das Qualifying in Monte Carlo brachte für Mick Schumacher nicht den gewünschten Erfolg. Der 23-Jährige schaffte es zwar, im ersten Qualifying-Abschnitt auf den 14. Platz und damit auch den Sprung ins Q2. Doch da war dann Schluss für den Haas-Piloten. Letztlich kam er nicht über den 15. Platz hinaus.

Sein Teamkollege Kevin Magnussen schaffte die 3,337 km 0,16 sec schneller und belegte den 13. Platz. «Eigentlich sah es gut aus, und das Auto fühlte sich auch gut an, aber es sollte einfach nicht sein», erklärte der Däne etwas ratlos. «Ich würde mir etwas Regen wünschen, denn das könnte das Rennen etwas aufpeppen», fügte er an.

Schumacher erklärte: «Es ist sehr schade, dass die Gruppe, in der wir heute waren, leistungsmässig sehr nah beieinander war. Ich denke, es waren nur etwa vier Zehntel, die uns zum Q3-Einzug fehlten. Wenn ich den zweiten Sektor gut hinbekommen hätte, wären wir sicherlich nahe am Aufstieg dran gewesen. Aber es war einer dieser Tage, an dem es etwas an Leistung fehlte. Trotzdem hatten wir viel Spass.»

Und der aktuelle WM-Neunzehnte ergänzte: «Ich habe im ersten Training durch das Problem mit der kinetischen Energierückgewinnungseinheit viel Zeit verloren, deshalb waren wir immer im Hintertreffen. Ich denke, wir sind mit dem Set-up in die richtige Richtung gegangen, es sollte uns fürs Rennen helfen. Und wir werden sehen, wo wir am Ende landen werden. Die Wetterprognose sieht interessant aus, sie könnte uns helfen, in die Punkte zu kommen.»

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606