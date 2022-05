Lewis Hamilton (8.): «Auto fühlte sich schlecht an»

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton blieb im Qualifying in Monaco mehr als eine Sekunde langsamer als Polesetter Charles Leclerc. Der Brite erklärte hinterher, welcher Fehler zu diesem grossen Rückstand geführt hat.

Dass die Q3-Teilnehmer in Monte Carlo ihre letzten schnellen Versuche wegen des Crashs von Sergio Pérez nicht beenden konnten, war für Lewis Hamilton keine Tragödie. Der Mercedes-Star, der sich mit dem achten Platz begnügen musste, ist sich sicher: «Die roten Flaggen haben mich meine letzte Runde gekostet, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis sonst viel anders ausgesehen hätte, als es jetzt gekommen ist.»

«Im Nachhinein betrachtet hätte ich die erste Runde auf diesem Reifensatz hinbekommen müssen, was mir jedoch nicht gelungen ist, weil ich die Runde mit dem falschen Motormodus begonnen hatte», erklärte der siebenfache Weltmeister.

«Aber so ist das nun mal in Monaco, es war einfach Pech in dieser Session. Das Auto fühlt sich da draussen ziemlich schlecht an, und wir müssen grosse Risiken eingehen, um auch nur in die Nähe der Zeiten der Autos vor uns zu kommen», gestand der 103-fache GP-Sieger unumwunden.

«Wir haben das Auto im Vergleich zu gestern verbessert und sind etwas näher herangekommen, aber selbst mit einer perfekten Runde würden uns wohl immer noch sechs Zehntel fehlen, was ein ordentlicher Brocken ist», fügte Hamilton an. Der Blick in die Zeitenliste verrät: Damit wäre er auf dem sechsten Platz gelandet, also genau da, wo sich sein Teamkollege George Russell eingereiht hatte.

Der junge Mercedes-Pilot schaffte die 3,337 km 0,448 sec schneller als sein 37-jähriger Landsmann. Hamilton bleibt dennoch zuversichtlich. «Jetzt müssen wir abwarten, was das Wetter morgen macht, und versuchen, im Feld weiter nach vorne zu kommen», erklärte er mit Blick aufs Rennen.

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606